La particular escena en el santuario de Santa Rosa: alumnos llevaron maletas enteras con cartas para el pozo

La celebración incluyó misas, visitas al santuario y el depósito de mensajes con pedidos y agradecimientos dirigidos a Santa Rosa. | Foto: Latina/Composición LR

La celebración incluyó misas, visitas al santuario y el depósito de mensajes con pedidos y agradecimientos dirigidos a Santa Rosa. | Foto: Latina/Composición LR

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Una particular escena se registró durante las celebraciones por Santa Rosa de Lima, cuando alumnos llegaron al santuario ubicado en la avenida Tacna con maletas que contenían numerosas cartas destinadas al tradicional pozo de los deseos. La jornada religiosa del 30 de agosto congregó a miles de fieles en el Centro Histórico de Lima, donde desde tempranas horas se organizaron filas para ingresar al recinto y participar en las distintas actividades previstas.

La celebración incluyó misas, visitas al santuario y el depósito de mensajes con pedidos y agradecimientos dirigidos a Santa Rosa. Ante la elevada concurrencia, las autoridades establecieron circuitos diferenciados para ordenar el ingreso de quienes acudían al pozo y de las personas que participaban en las ceremonias religiosas. También se habilitaron alternativas digitales para quienes no podían asistir de forma presencial.

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Miles de fieles llegaron al santuario de Santa Rosa de Lima para dejar cartas en el pozo de los deseos

Desde la madrugada, los alrededores del santuario concentraron largas filas de devotos que esperaban su turno para ingresar al pozo de los deseos. Entre las escenas de la jornada destacó la llegada de estudiantes con maletas cargadas de cartas, que reunían mensajes preparados para ser depositados durante la tradicional celebración religiosa de cada 30 de agosto.

Como parte de la organización, el acceso al pozo se dispuso mediante una puerta provisional en la primera cuadra de la avenida Tacna, mientras que la salida fue orientada hacia el jirón Conde de Superunda. Las personas que acudían a las misas siguieron un circuito distinto. Personal municipal también distribuyó más de 2.000 cartas impresas y lapiceros entre los visitantes que necesitaban escribir sus mensajes mientras permanecían en las filas.