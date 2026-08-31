HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Abusos en la Iglesia argentina: ¿quién protegió a los sacerdotes? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

La particular escena en el santuario de Santa Rosa: alumnos llevaron maletas enteras con cartas para el pozo

La celebración incluyó misas, visitas al santuario y el depósito de mensajes con pedidos y agradecimientos dirigidos a Santa Rosa.

La celebración incluyó misas, visitas al santuario y el depósito de mensajes con pedidos y agradecimientos dirigidos a Santa Rosa.
La celebración incluyó misas, visitas al santuario y el depósito de mensajes con pedidos y agradecimientos dirigidos a Santa Rosa. | Foto: Latina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Una particular escena se registró durante las celebraciones por Santa Rosa de Lima, cuando alumnos llegaron al santuario ubicado en la avenida Tacna con maletas que contenían numerosas cartas destinadas al tradicional pozo de los deseos. La jornada religiosa del 30 de agosto congregó a miles de fieles en el Centro Histórico de Lima, donde desde tempranas horas se organizaron filas para ingresar al recinto y participar en las distintas actividades previstas.

La celebración incluyó misas, visitas al santuario y el depósito de mensajes con pedidos y agradecimientos dirigidos a Santa Rosa. Ante la elevada concurrencia, las autoridades establecieron circuitos diferenciados para ordenar el ingreso de quienes acudían al pozo y de las personas que participaban en las ceremonias religiosas. También se habilitaron alternativas digitales para quienes no podían asistir de forma presencial.

TE RECOMENDAMOS

¿ARRIOLA GUARDA SECRETOS A KEIKO? FUJIMORISTAS PROTEGEN AL GENERAL DE LA PNP| ARDE TROYA

PUEDES VER: Fenómeno El Niño cambia el pescado para el ceviche en Lima: nuevas especies llegan a los restaurantes

lr.pe

Miles de fieles llegaron al santuario de Santa Rosa de Lima para dejar cartas en el pozo de los deseos

Desde la madrugada, los alrededores del santuario concentraron largas filas de devotos que esperaban su turno para ingresar al pozo de los deseos. Entre las escenas de la jornada destacó la llegada de estudiantes con maletas cargadas de cartas, que reunían mensajes preparados para ser depositados durante la tradicional celebración religiosa de cada 30 de agosto.

Como parte de la organización, el acceso al pozo se dispuso mediante una puerta provisional en la primera cuadra de la avenida Tacna, mientras que la salida fue orientada hacia el jirón Conde de Superunda. Las personas que acudían a las misas siguieron un circuito distinto. Personal municipal también distribuyó más de 2.000 cartas impresas y lapiceros entre los visitantes que necesitaban escribir sus mensajes mientras permanecían en las filas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Presidente de la Corte de Piura participa en misa por Santa Rosa de Lima

Presidente de la Corte de Piura participa en misa por Santa Rosa de Lima

LEER MÁS
Santa Rosa de Lima: así se viven las celebraciones, procesión y visitas al santuario este domingo 30 de agosto

Santa Rosa de Lima: así se viven las celebraciones, procesión y visitas al santuario este domingo 30 de agosto

LEER MÁS
Santa Rosa de Lima: ¿cómo llegar al santuario este 30 de agosto? ATU anuncia rutas y desvíos

Santa Rosa de Lima: ¿cómo llegar al santuario este 30 de agosto? ATU anuncia rutas y desvíos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las tres claves del falso comando PNP que secuestró a empresario minero y acribilló a 4 personas

Las tres claves del falso comando PNP que secuestró a empresario minero y acribilló a 4 personas

LEER MÁS
Trujillo: detienen a presuntos implicados en secuestro del empresario Jenss Lara y asesinato cuádruple

Trujillo: detienen a presuntos implicados en secuestro del empresario Jenss Lara y asesinato cuádruple

LEER MÁS
Identifican a las 4 víctimas asesinadas durante el brutal secuestro del empresario minero Jans Lara en Trujillo

Identifican a las 4 víctimas asesinadas durante el brutal secuestro del empresario minero Jans Lara en Trujillo

LEER MÁS
PNP apunta a "Los Pulpos" tras matanza de cuatro personas y el secuestro de empresario minero en Trujillo

PNP apunta a "Los Pulpos" tras matanza de cuatro personas y el secuestro de empresario minero en Trujillo

LEER MÁS
Fenómeno El Niño cambia el pescado para el ceviche: nuevas especies llegan a los restaurantes en Lima

Fenómeno El Niño cambia el pescado para el ceviche: nuevas especies llegan a los restaurantes en Lima

LEER MÁS
Jenss Lara Tantaquilla: empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

Jenss Lara Tantaquilla: empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025