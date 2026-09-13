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Alianza Lima sufrió una dura derrota ante Universitario de Deportes en los últimos segundos del clásico del fútbol peruano. Uno de los jugadores señalados por los hinchas fue el arquero Alejandro Duarte, quien protagonizó un blooper previo al tanto de Lisandro Alzugaray.

Al ser consultado sobre el mal momento del portero de 32 años, que ya cometió algunos errores en fechas pasadas, el entrenador Pablo Guede consideró que esto forma parte del fútbol y le restó importancia.

Pablo Guede sobre blooper de Alejandro Duarte

A pesar del error ante Universitario de Deportes, el estratega indicó que desde lo futbolístico no le preocupa y destacó la voluntad de su dirigido.

“Cero (preocupación). Esto es fútbol. Se crece de los errores. Esto es fútbol. Te equivocas, te levantas, te vuelves a equivocar y te vuelves a levantar. El problemas es cuando no te levantas. No me preocupa”, mencionó el técnico argentino en conferencia de prensa.

“El equipo está más vivo que nunca. Estos chicos quieren, no van a tirar la toalla, no se van a caer. Lo tengo más claro que nunca”, agregó.

Por otra parte, Pablo Guede reconoció que la institución afronta una crisis de resultados; sin embargo, aseguró que sus chances de ganar el Torneo Clausura siguen intactas.

“Es un problema de resultados, sí. Cuatro partidos sin ganar, pero tenemos que seguir. Los chicos responden, no era fácil. Estamos en ese momento que nos soplan y nos meten un gol. Hoy los dos goles, ante esto hay que revelarse y seguir trabajando. Seguir confiando más que nunca. (…) La calma hay que seguir manteniéndola, porque el equipo está respondiendo. No es que se ve un equipo muerto y que está cansado, creo que es todo lo contrario. Estoy convencido que nosotros seguimos en carrera, pueden decir lo que quieran”, sentenció.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se enfrentará a ADT de Tarma en Matute por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. El duelo se encuentra pactado para el viernes 18 de setiembre a partir de las 8.00 p. m.