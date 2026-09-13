Joyce Bereche es el dueño de la camioneta del cuádruple crimen de Trujillo

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Cualquier detective especializado en crimen organizado sabe que para los golpes de alto perfil, como el secuestro de un empresario adinerado, los delincuentes necesitan estudiar el terreno donde atacarán a su víctima. Con esa lógica los agentes de la División de Investigación Criminal de La Libertad recopilaron las imágenes captadas por las cámaras instaladas en los alrededores de la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, donde se produjo el plagio del minero Jenss Lara Tantaquilla. Así pudieron identificar a la camioneta Toyota Hilux que los criminales usaron para desplazarse en la madrugada en la que se llevaron a Lara y asesinaron a sus cuatro amigos con los que había pasado la madrugada del domingo 30 de agosto en una discoteca.

Al revisar decenas de videos, los agentes encontraron al vehículo estacionado en un grifo de la avenida España ubicado en pleno corazón de Trujillo, a seis cuadras del punto donde fue aprehendido Jenss Lara.

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Como se recordará, los criminales usaron la camioneta con una falsa placa de la Policía Nacional. Y en los alrededores del escenario del cuádruple homicidio, se encontró otra placa que había sido clonada y pertenecía a un efectivo policial. Luego se determinó que el efectivo no tuvo participación en el secuestro. Estos dos incidentes causaron confusión. Las cámaras del grifo registraron un vehículo con las mismas características del Toyota que transportó a los asesinos. El detalle está en que llevaba su verdadera placa: BJS-899.

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LA RUTA DEL TOYOTA

De acuerdo con la base de datos de la plataforma Consulta Vehicular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), la camioneta está a nombre del ciudadano Joyce Bereche Maco, de 26 años, natural del distrito de Pítipo, provincia Ferreñafe, región Lambayeque.

Conforme a la Sunarp, la camioneta fue adquirida el 16 de julio de 2026 por la suma de 20 mil dólares a nombre de Joyce Bereche Maco.

Según fuentes policiales de La República relacionadas con las pesquisas sobre el plagio y cuádruple homicidio en Trujillo, un equipo de intervención se trasladó hasta el domicilio de Joyce Bereche Maco consignado en su DNI: en la avenida Incahuasi, caserío Papayo Desaguadero, en el distrito de Pítipo. No lo encontraron.

Al cierre de edición, Joyce Bereche no se ha presentado ante las dependencias policiales para explicar por qué un vehículo inscrito a su nombre aparece en la zona del plagio y crimen en Trujillo, horas antes de que se registrara el terrible episodio de sangre que le costó la vida a cinco personas.

Para las fuentes policiales, es muy probable que Joyce Bereche Maco se haya dado a la fuga.

Todavía falta determinar si simplemente proporcionó la camioneta Toyota Hilux a la organización criminal, o la alquiló a los atacantes, o tuvo una participación directa. Según su DNI, tiene una estatura de 1.72 cm y de contextura mediana. Es alto como los sujetos que aparecen en el video que registra el atentado.

Joyce Bereche Maco es asiduo a las redes sociales. En su cuenta de TikTok se muestra con filtros en el rostro en videos recorriendo los socavones mineros en Pataz, La Libertad, a bordo de un vehículo.

Este detalle es un indicativo de que Joyce Bereche está relacionado con personas dedicadas a la minería aurífera en dicha zona, la misma en la que Jenss Lara Tantaquilla también mantiene negocios en el rubro minero. No puede ser una coincidencia.

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RETRATOS EN PATAZ

Bereche es fan de los vehículos modernos, especialmente de las camionetas. La que presuntamente participó en el homicidio es de 2023.

Según las imágenes que ha compartido en sus redes sociales, se observa a Joyce Bereche con uniformes de empresas de seguridad privada en campamentos mineros ubicados en la sierra de la Libertad. También aparece provisto de chaleco y radio de comunicación. Estas fotografías confirmarían su vinculación con el sector minero aurífero.

De acuerdo con la División de Investigación Criminal de La Libertad, según testimonios recogidos de los detenidos por el caso, la persona que alquiló el inmueble donde estuvo cautivo el empresario Jenss Lara Tantaquilla tiene las características de Joyce Bereche Maco.

Por lo tanto, la ubicación y detención de Bereche resulta vital para confrontar esta imputación.

“Elaboramos una tabla de tiempo de los movimientos y desplazamientos de los presuntos autores que participaron en el asesinato de las cuatro personas. Esto nos permitió reconstruir el recorrido que hicieron los criminales para armar el rompecabezas”, explicó a La República un alto oficial de la División de Investigación Criminal de Trujillo a cargo del caso.

“El video de la camioneta en el grifo fue registrado a la 1.55 p. m. del sábado 29 de agosto. Es decir, 12 horas antes del ataque y muy cerca de la escena del crimen. Era la pieza que faltaba”, indicaron las fuentes.

Las imágenes captan cuando las personas que se encuentran en la camioneta se abastecen de combustible y acomodan una mochila en la parte posterior. Luego aparece un tercer hombre acompañado de dos mujeres.

Según la policía, la camioneta blanca Toyota Hilux no llegó sola al grifo. Lo hizo junto con otro vehículo Suzuki negro de placa T3X-310, de donde bajaron otros dos hombres. Todos conversan algunos minutos en el establecimiento como si se conocieran. Los sujetos presentan similitudes físicas respecto a los autores del secuestro y homicidio.

Coincidentemente, para los investigadores policiales los sujetos tienen una similitud con la talla y la contextura de los autores del crimen.

La persona que se encuentra en el auto de placa T3X-310, que aparece junto con la camioneta Hilux en el grifo, fue identificada como Roy Bocanegra Aguilar.

Este sujeto conocido como 'El Viejo', con amplios antecedentes criminales, se entregó en la comisaría de Parcoy en la provincia de Pataz. Lo hizo porque sus hijos Roy Bocanegra Marreros y Juan Bocanegra Enríquez fueron arrestados, en El Porvenir, Trujillo.

En ese lugar donde residen los Bocanegra, la policía encontró uno de los teléfonos de los detenidos, en el que estaba grabado un video donde se observa la entrega de uniformes de la Policía Nacional.

Es muy probable que en sus declaraciones ante las autoridades, Roy Bocanegra Aguilar, 'El Viejo', haya facilitado la información sobre el dueño de la camioneta blanca Toyota Hilux, Joyce Bereche Maco, a quien los detectives atribuyen haber rentado el inmueble donde estuvo secuestrado Jenss Lara Tantaquilla. Falta muy poco para completar el rompecabezas del brutal secuestro y cuádruple asesinato.