HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Encuesta IEP: Rafael López Aliaga y Carlos Bruce lideran intención de voto por la alcaldía de Lima

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, lidera la intención de voto para la alcaldía de Lima con un 20.1%, mientras que Carlos Bruce de Somos Perú le sigue con un 17.1%.

Rafael López Aliaga y Carlos Bruce lideran intención de voto por la alcaldía de Lima
Rafael López Aliaga y Carlos Bruce lideran intención de voto por la alcaldía de Lima | Foto: composición LR | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Rafael López Aliaga de Renovación Popular obtiene 20.1% de intención de voto para la alcaldía de Lima y Carlos Bruce de Somos Perú alcanza 17.1%, según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). La diferencia entre ambos se ubica dentro del margen de error del estudio, por lo que ambos candidatos encabezan la contienda con un empate técnico.

Únete a nuestro canal de política y economía

Más atrás se ubican Francis Allison (Avanza País), con 4.7%, y Daniel Urresti (Podemos Perú), con 4.1%. El resto de aspirantes no supera el 2%. Susel Paredes (Ahora Nación) suma 1.8%, Alberto Tejada (Acción Popular) 1.7% y Ricardo Belmont (Partido Obras) 1.2%. Un bloque de seis candidatos, entre ellos Samuel Daza, Elio Riera y Alan Iparraguirre, se agrupa bajo la categoría de otros con 2.6%.

TE RECOMENDAMOS

¿FIN DE LA OPOSICIÓN? ZUNINI RESPONDE Y RUBIO SE REÚNE CON KEIKO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El porcentaje más alto de la medición corresponde a la ciudadanía que no decide su voto. El 42.8% de los entrevistados no precisa por quién votaría, 2.1% marcó blanco o nulo y 2% afirma que no irá a votar. En conjunto, el 47% de los limeños no elige a ningún candidato a menos de un mes de las elecciones regionales y municipales de 2026.

Encuesta IEP.

Encuesta IEP.

PUEDES VER: Harvey Colchado propone recortar pensión militar y policial a congresistas que cobren doble sueldo

lr.pe

El empate se sostiene en los intervalos de confianza

Si se observan los intervalos de confianza de cada candidato se respalda la lectura del empate, pues las barras de error de López Aliaga y Bruce se superponen, lo que impide afirmar que uno aventaja al otro. Allison y Urresti, por su parte, también muestran intervalos que se cruzan entre sí, por lo que compiten en un empate técnico propio por el tercer lugar, aunque sin acercarse a los dos punteros.

Encuesta IEP.

Encuesta IEP.

El JNE avaló candidatura de López Aliaga pese a la sospecha de reelección encubierta

Cabe señalar que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ratificó la candidatura de Rafael López Aliaga a primer regidor de Lima por Renovación Popular. La particularidad del caso es que el candidato a la alcaldía de su lista, Luis Rubio, renunció poco antes del cierre del plazo legal, lo que deja a López Aliaga en condición de asumir el sillón municipal si su lista gana el 4 de octubre, pese a ser un exalcalde de la ciudad.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, defendió la decisión y dijo que no existe una prohibición expresa en la Constitución ni en otras normas para que un exalcalde postule para ser regidor. Sin embargo, el organismo evitó pronunciarse sobre si esa renuncia constituye una maniobra para eludir la prohibición constitucional de reelección, ya que declaró infundada la apelación en su contra por un argumento de plazos, sin entrar al fondo del asunto.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Frente a ola de crímenes y asesinatos, 59% considera que próximo gobierno debe priorizar la inseguridad

Frente a ola de crímenes y asesinatos, 59% considera que próximo gobierno debe priorizar la inseguridad

LEER MÁS
El peor Congreso de los últimos 10 años: cierra su gestión con 9% de aprobación

El peor Congreso de los últimos 10 años: cierra su gestión con 9% de aprobación

LEER MÁS
Es falsa la encuesta que se basa en supuestos datos filtrados de Ipsos, IEP y CPI para atribuir 54,5% de intención de voto a Sánchez y 35,2% a Fujimori a nivel nacional

Es falsa la encuesta que se basa en supuestos datos filtrados de Ipsos, IEP y CPI para atribuir 54,5% de intención de voto a Sánchez y 35,2% a Fujimori a nivel nacional

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025