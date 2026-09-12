Rafael López Aliaga y Carlos Bruce lideran intención de voto por la alcaldía de Lima | Foto: composición LR | Foto: composición LR

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Rafael López Aliaga de Renovación Popular obtiene 20.1% de intención de voto para la alcaldía de Lima y Carlos Bruce de Somos Perú alcanza 17.1%, según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). La diferencia entre ambos se ubica dentro del margen de error del estudio, por lo que ambos candidatos encabezan la contienda con un empate técnico.

Más atrás se ubican Francis Allison (Avanza País), con 4.7%, y Daniel Urresti (Podemos Perú), con 4.1%. El resto de aspirantes no supera el 2%. Susel Paredes (Ahora Nación) suma 1.8%, Alberto Tejada (Acción Popular) 1.7% y Ricardo Belmont (Partido Obras) 1.2%. Un bloque de seis candidatos, entre ellos Samuel Daza, Elio Riera y Alan Iparraguirre, se agrupa bajo la categoría de otros con 2.6%.

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El porcentaje más alto de la medición corresponde a la ciudadanía que no decide su voto. El 42.8% de los entrevistados no precisa por quién votaría, 2.1% marcó blanco o nulo y 2% afirma que no irá a votar. En conjunto, el 47% de los limeños no elige a ningún candidato a menos de un mes de las elecciones regionales y municipales de 2026.

Encuesta IEP.

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El empate se sostiene en los intervalos de confianza

Si se observan los intervalos de confianza de cada candidato se respalda la lectura del empate, pues las barras de error de López Aliaga y Bruce se superponen, lo que impide afirmar que uno aventaja al otro. Allison y Urresti, por su parte, también muestran intervalos que se cruzan entre sí, por lo que compiten en un empate técnico propio por el tercer lugar, aunque sin acercarse a los dos punteros.

Encuesta IEP.

El JNE avaló candidatura de López Aliaga pese a la sospecha de reelección encubierta

Cabe señalar que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ratificó la candidatura de Rafael López Aliaga a primer regidor de Lima por Renovación Popular. La particularidad del caso es que el candidato a la alcaldía de su lista, Luis Rubio, renunció poco antes del cierre del plazo legal, lo que deja a López Aliaga en condición de asumir el sillón municipal si su lista gana el 4 de octubre, pese a ser un exalcalde de la ciudad.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, defendió la decisión y dijo que no existe una prohibición expresa en la Constitución ni en otras normas para que un exalcalde postule para ser regidor. Sin embargo, el organismo evitó pronunciarse sobre si esa renuncia constituye una maniobra para eludir la prohibición constitucional de reelección, ya que declaró infundada la apelación en su contra por un argumento de plazos, sin entrar al fondo del asunto.