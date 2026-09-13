HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Avioneta aterriza de emergencia en una playa del río Ucayali tras declarar una alerta durante vuelo a Pucallpa

El incidente ocurrió sin dejar heridos. Seis personas, entre pasajeros y tripulación, fueron evacuadas por un helicóptero del Ejército del Perú tras el aterrizaje forzoso.

El incidente se produjo el domingo, cuando la aeronave, un Piper PA-32, se dirigía de Contamana a Pucallpa.
El incidente se produjo el domingo, cuando la aeronave, un Piper PA-32, se dirigía de Contamana a Pucallpa. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Una emergencia aérea registrada este domingo obligó a una avioneta que cubría la ruta entre Contamana y Pucallpa a interrumpir su recorrido y descender en una playa situada en la ribera del río Ucayali. La situación ocurrió antes de que la aeronave llegara a su destino y terminó sin personas lesionadas.

El vuelo era operado por la empresa Red Wing S.A.C. y transportaba a seis personas, entre pasajeros y tripulación. Tras el aterrizaje, un helicóptero del Ejército del Perú acudió a la zona para trasladar a los ocupantes hasta Pucallpa, mientras el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició las acciones para esclarecer lo sucedido.

TE RECOMENDAMOS

¿OPOSICIÓN CON KEIKO? Y CANDIDATAS DE PORKY EN ESCÁNDALO POR DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL | ARDE TROYA

PUEDES VER: Acribillan a cantante de salsa Engerberth Tapia en el Callao: su hijo de 10 años resulta herido

lr.pe

Aterrizaje de emergencia de avioneta en Ucayali: seis ocupantes fueron evacuados tras incidente cerca de Pucallpa

La aeronave involucrada fue una Piper PA-32, identificada con matrícula OB-2202. Según la información oficial del MTC, el avión partió de Contamana, en la región Loreto, a las 10:12 a. m. y tenía programada su llegada a Pucallpa para las 10:39 a. m.

Poco antes de cumplir el horario previsto, la tripulación informó que enfrentaba una emergencia. Más tarde, a las 10:50 a. m., comunicó que había conseguido aterrizar en una playa ubicada aproximadamente a diez millas de Pucallpa.

En la aeronave viajaban cinco pasajeros y un integrante de la tripulación. Ninguno resultó herido como consecuencia del incidente. Un helicóptero del Ejército del Perú llegó al lugar para retirar a los ocupantes y trasladarlos hacia Pucallpa.

Una vez en la ciudad, las seis personas pasaron por los controles médicos correspondientes. La zona donde quedó la avioneta se encuentra a orillas del río Ucayali, fuera del punto de llegada originalmente establecido para el vuelo.

PUEDES VER: Consumo de alcohol entre adolescentes mujeres crece y supera al de varones en Perú

lr.pe

MTC inicia investigación para determinar qué provocó la alerta y el aterrizaje forzoso de la avioneta

Después del incidente, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) del MTC puso en marcha las diligencias destinadas a establecer qué circunstancias se presentaron durante el trayecto y llevaron a la tripulación a realizar el aterrizaje de emergencia.

Hasta ahora, las autoridades no han precisado cuál fue el motivo específico de la alerta declarada antes de llegar a Pucallpa. La determinación de las causas quedará pendiente de los resultados de la investigación iniciada por la comisión especializada.

El MTC informó además que Red Wing S.A.C. cuenta con autorización para efectuar operaciones aéreas. La compañía también está comprendida dentro de las labores de inspección y vigilancia que realiza la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Por el momento, el aterrizaje en la playa de la ribera del río Ucayali es materia de investigación. El hecho concluyó sin daños personales entre los seis ocupantes, quienes fueron evacuados posteriormente hacia Pucallpa.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Papa León XIV en Perú: FPF autoriza uso de La Videnita para misa central durante su visita a Pucallpa

Papa León XIV en Perú: FPF autoriza uso de La Videnita para misa central durante su visita a Pucallpa

LEER MÁS
Luis Dyer responsabiliza a la prensa de Ucayali no difundir crisis en el sistema de salud

Luis Dyer responsabiliza a la prensa de Ucayali no difundir crisis en el sistema de salud

LEER MÁS
Líder ashéninka dado por muerto reapareció en su comunidad

Líder ashéninka dado por muerto reapareció en su comunidad

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025