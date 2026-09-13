Avioneta aterriza de emergencia en una playa del río Ucayali tras declarar una alerta durante vuelo a Pucallpa

El incidente se produjo el domingo, cuando la aeronave, un Piper PA-32, se dirigía de Contamana a Pucallpa. | Foto: composición LR

El incidente se produjo el domingo, cuando la aeronave, un Piper PA-32, se dirigía de Contamana a Pucallpa. | Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Una emergencia aérea registrada este domingo obligó a una avioneta que cubría la ruta entre Contamana y Pucallpa a interrumpir su recorrido y descender en una playa situada en la ribera del río Ucayali. La situación ocurrió antes de que la aeronave llegara a su destino y terminó sin personas lesionadas.

El vuelo era operado por la empresa Red Wing S.A.C. y transportaba a seis personas, entre pasajeros y tripulación. Tras el aterrizaje, un helicóptero del Ejército del Perú acudió a la zona para trasladar a los ocupantes hasta Pucallpa, mientras el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició las acciones para esclarecer lo sucedido.

TE RECOMENDAMOS ¿OPOSICIÓN CON KEIKO? Y CANDIDATAS DE PORKY EN ESCÁNDALO POR DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL | ARDE TROYA

Aterrizaje de emergencia de avioneta en Ucayali: seis ocupantes fueron evacuados tras incidente cerca de Pucallpa

La aeronave involucrada fue una Piper PA-32, identificada con matrícula OB-2202. Según la información oficial del MTC, el avión partió de Contamana, en la región Loreto, a las 10:12 a. m. y tenía programada su llegada a Pucallpa para las 10:39 a. m.

Poco antes de cumplir el horario previsto, la tripulación informó que enfrentaba una emergencia. Más tarde, a las 10:50 a. m., comunicó que había conseguido aterrizar en una playa ubicada aproximadamente a diez millas de Pucallpa.

En la aeronave viajaban cinco pasajeros y un integrante de la tripulación. Ninguno resultó herido como consecuencia del incidente. Un helicóptero del Ejército del Perú llegó al lugar para retirar a los ocupantes y trasladarlos hacia Pucallpa.

Una vez en la ciudad, las seis personas pasaron por los controles médicos correspondientes. La zona donde quedó la avioneta se encuentra a orillas del río Ucayali, fuera del punto de llegada originalmente establecido para el vuelo.

PUEDES VER: Consumo de alcohol entre adolescentes mujeres crece y supera al de varones en Perú

MTC inicia investigación para determinar qué provocó la alerta y el aterrizaje forzoso de la avioneta

Después del incidente, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) del MTC puso en marcha las diligencias destinadas a establecer qué circunstancias se presentaron durante el trayecto y llevaron a la tripulación a realizar el aterrizaje de emergencia.

Hasta ahora, las autoridades no han precisado cuál fue el motivo específico de la alerta declarada antes de llegar a Pucallpa. La determinación de las causas quedará pendiente de los resultados de la investigación iniciada por la comisión especializada.

El MTC informó además que Red Wing S.A.C. cuenta con autorización para efectuar operaciones aéreas. La compañía también está comprendida dentro de las labores de inspección y vigilancia que realiza la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Por el momento, el aterrizaje en la playa de la ribera del río Ucayali es materia de investigación. El hecho concluyó sin daños personales entre los seis ocupantes, quienes fueron evacuados posteriormente hacia Pucallpa.