Congreso: diputada del Partido del Buen Gobierno es captada amenazando a fiscalizadora en Huaral

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Karina Santana Vera, diputada por Lima Provincias del Partido del Buen Gobierno, tuvo un altercado con una fiscalizadora de Huaral. En el video difundido por Panorama, la congresista es vista amenazando a la trabajadora municipal y asegurando que puede hacerla 'perder el empleo'.

“No me estes grabando, porque si me estas grabando vas a perder tu trabajo. Lamentablemente, por investidura, me corresponde estar acá”, se escucha decir a la diputada mientras es interceptada por la trabajadora municipal.

TE RECOMENDAMOS ¿FIN DE LA OPOSICIÓN? ZUNINI RESPONDE Y RUBIO SE REÚNE CON KEIKO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Joyce Bereche es el dueño de la camioneta del cuádruple crimen de Trujillo

Estos hechos se dieron en una visita de Santana a Huaral, donde se habría estacionado de forma irregular en un bulevar, dando como resultado una obstrucción para los vecinos de la zona.

Consultada directamente por el programa, la diputada negó haber incurrido en abuso de autoridad, sostuvo que actúa con la conciencia tranquila y atribuyó lo ocurrido a que, en su criterio, cualquier persona tiene derecho a pedir que no la graben y a retirarse.

Asesor se habría hecho pasar por oficial de la Marina

El reportaje también señala a Luis Alberto Wurtelle Aguirre, hombre de confianza de Santana y asesor I de su despacho, cargo por el que percibe una remuneración superior a los 10 mil soles mensuales pagados con fondos públicos. Los vínculos personales entre la diputada y su asesor se remontan a la inauguración del estudio jurídico de Wurtelle en mayo del 2021. Santana aparece en dicho evento junto al que sería luego su asesor.

Durante años, Wurtelle se presentó en redes sociales y en su currículum como oficial de la Marina de Guerra, luciendo un uniforme cargado de insignias y medallas. Cuando el equipo periodístico lo abordó a la salida del despacho de la congresista, el asesor optó por cubrirse el rostro para no ser identificado.

Entre las fotos que muestra Wurtelle por su actividad pasada, se puede ver una en la que porta una insignia reservada para aquellos que realizaron entrenamiento junto a los Navy SEALs de Estados Unidos, formación que exige un dominio avanzado del inglés. En su propio CV, sin embargo, Wurtelle declaró apenas un nivel básico del idioma.

De acuerdo a la propia Marina del Perú, el hombre únicamente cumplió el servicio militar obligatorio entre enero de 1984 y noviembre de 1985, y fue dado de baja con el grado de marinero por haber completado su tiempo de servicio, muy lejos de cualquier rango de oficial. A esto se suma que su CV consigna tres maestrías que no figuran registradas en la Sunedu, incluida una supuestamente cursada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.