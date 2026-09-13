Ysidro Kagami Fujimori, primo de la presidenta Keiko Fujimori, fue hallado sin vida en La Molina

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Ysidro Kagami Fujimori, primo de la presidenta Keiko Fujimori, fue encontrado sin vida en el edificio de La Molina donde residía solo. El hallazgo se produjo luego de que permaneciera varios días fallecido dentro de su vivienda.

De acuerdo con información difundida por Latina, el parte policial señala que Ysidro Kagami Fujimori era hijo de Ysidro Kagami Jiraku y Juana Fujimori, hermana del expresidente Alberto Fujimori y tía de la actual presidenta de la República. El hombre vivía en el segundo piso del inmueble y su cuerpo fue encontrado después de varios días.

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Vecinos alertaron sobre la ausencia de Ysidro Kagami

La presidenta de la junta de propietarios del edificio donde residía Ysidro Kagami Fujimori contó a Latina que el hombre vivía solo y que los vecinos comenzaron a notar su ausencia al dejar de verlo en las áreas comunes del inmueble. La mujer recordó que Kagami tenía la costumbre de salir a comprar pan y señaló que lo conocía desde hacía varios años.

Primo de Keiko Fujimori

“Él siempre salía a comprar pan”, relató la vecina al medio televisivo. Sin embargo, explicó que la preocupación entre los residentes aumentó al notar que Kagami había dejado de aparecer durante un periodo prolongado. Según su testimonio, no lo veían desde “casi varios días, casi un mes”.

Ante esta situación, los vecinos se comunicaron con la exesposa de Kagami Fujimori para informarle sobre su ausencia. Latina señaló que, luego de obtener la autorización correspondiente, ingresaron al departamento y encontraron el cuerpo del hombre sin vida.

Agentes de la PNP llegaron al lugar

De acuerdo con el relato difundido por el medio, en el interior del inmueble había una silla y una mesa de plástico cerca del lugar donde fue localizado el fallecido. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el edificio para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias del fallecimiento.

La dirigente vecinal contó que se encontraba en la clínica Tesá cuando recibió la noticia de que los agentes policiales habían llegado al inmueble. Al regresar al edificio, se encontró con una mujer vinculada al fallecido y pudo conocer mayores detalles sobre lo ocurrido.

La presidenta de la junta de propietarios también recordó a Kagami Fujimori por el trato que mantenía con los residentes del edificio y destacó su carácter amable.

“Era muy bueno con nosotros. Con toda la junta de propietarios siempre nos saludaba, era muy amigable”, afirmó la vecina, quien expresó sentirse “muy triste” tras conocer la muerte de Kagami Fujimori.

Guardia de seguridad revela detalles

El vigilante del sector señaló que no veían al residente desde hacía "casi 15 días a 20 días". Mencionó que era habitual observarlo en sus rutinas diarias: "él salía, venía, iba a comprar pan, en las tardes iba a comprar para su lonche pan". Asimismo, recordó el trato cercano que tenía con la seguridad del lugar: "siempre pasaba y decía '¡Oye, cuídenme bien el parque!', me decía... era bien amable, bromista".

Sobre la salud del vecino, el entrevistado relató que un mes atrás este le comentó sobre sus complicaciones médicas: "hace un mes atrás él me decía 'Estoy yendo al hospital porque estoy un poco mal', así decía, pero su semblante se veía bien". A pesar de ello, el residente solía apurarse para llegar a sus consultas: "pasaba y decía 'Estoy yendo al doctor pero estoy apurado', decía, y pasaba rapidito", manteniendo una relación cercana durante el año que llevaban conociéndose.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, las autoridades intervinieron el inmueble el día anterior: "ayer ha venido la policía, la fiscalía, a las 3:40 a 4:00 más o menos". Para lograr el acceso a la propiedad, el personal debió realizar una maniobra de ingreso: "han entrado por la ventana poniendo una escalera de fierro para que lo puedan abrir", un despliegue que generó alarma y consternación entre los vecinos.

El procedimiento del levantamiento concluyó horas más tarde: "a las 8 de la noche lo han cargado a la camioneta, bien envuelto". Las autoridades y testigos evidenciaron el tiempo transcurrido desde el deceso: "como ya varios días son, ya estaba como que...". El hecho ha dejado un profundo pesar en el vecindario y en el personal que compartía el día a día con el fallecido.