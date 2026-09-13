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Ángela Leyva decide seguir su carrera en Europa: voleibolista peruana es nuevo refuerzo del AEK Atenas

En medio de los rumores que la vinculaban con Alianza Lima, la voleibolista de 29 años confirmó su incorporación al equipo griego para la próxima temporada.

Angela Leyva es considerada una de los mejores voleibolistas peruanas de la actualidad. Foto: AEK Atenas
Angela Leyva es considerada una de los mejores voleibolistas peruanas de la actualidad. Foto: AEK Atenas
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Ángela Leyva todavía no contempla regresar a la Liga Peruana de Vóley. La destacada puntera, que no estuvo presente con la selección peruana en el Sudamericano de Vóley, confirmó que seguirá su carrera profesional en Europa y firmó por el AEK Atenas de Grecia.

La voleibolista de 29 años fue vinculada con Alianza Lima luego de que se conociera la clasificación de las victorianas al próximo Mundial de Clubes de Vóley 2026; sin embargo, esta opción quedó completamente descartada.

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: resultados y partidos de Perú en el torneo

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Ángela Leyva es nueva jugadora del AEK Atenas

A través de sus redes sociales, el equipo griego celebró la incorporación de la puntera peruana. “AEK se complace en anunciar el fichaje de Angelica Leiva Tagle, quien forma parte del dinámico equipo de voleibol femenino del club”, se lee al inicio del mensaje.

Nuevo club de Ángela Leyva. Foto: AEK Atenas

Nuevo club de Ángela Leyva. Foto: AEK Atenas

En otra parte del comunicado, AEK resaltó la carrera de su nuevo fichaje y sus participaciones con la selección peruana. “Es internacional con la selección nacional peruana, y también ha jugado en todas las selecciones juveniles de su país. Ha ganado un Campeonato Sudamericano Sub-18, la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Sub-23 y la medalla de oro en la Final Four Sub-20”, agregaron.

Ángela Leyva se incorporará a su nuevo club luego de su paso por el Besiktas de Turquía. Esta será su primera experiencia profesional en Grecia.

PUEDES VER: Murió la mamá de Hernán Barcos, futbolista de Sporting Cristal: "Te voy a extrañar todos los días de mi vida"

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¿En qué clubes jugó Ángela Leyva?

En la trayectoria de Ángela Leyva destaca su paso por ligas de gran nivel, como las de Brasil, Francia y Turquía. En Perú, solo representó a la Universidad San Martín.

  • Universidad San Martín (Perú)
  • Osasco/Audax (Brasil)
  • PTT Spor (Turquía)
  • Yenisey Krasnoyarsk (Rusia)
  • Béziers Volley (Francia)
  • Çukurova Belediyesi Spor Kulübü (Turquía)
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor (Turquía)
  • Beşiktaş JK (Turquía)
  • AEK Atenas (Grecia) - Actualidad.
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