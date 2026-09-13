Precio del dólar hoy en Perú, domingo 13 de septiembre: ¿a cuánto está el tipo de cambio?
Conoce el precio del dólar hoy, domingo 13 de septiembre, en Perú. Revisa el cierre del tipo de cambio, la cotización en bancos, Sunat y el mercado paralelo.
- SUNAT cambia reglas para importar celulares: desde octubre deberán declarar el IMEI de cada equipo
- Osinergmin cuestiona adenda de Cálidda: viviendas sin gas garantizado por más de 10 años y US$1.832 millones extra en la tarifa
¿Cuál es el precio del dólar HOY, domingo 13 de setiembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,375 la venta. Revisa también el tipo de cambio en bancos, la referencia de Sunat y las últimas cotizaciones de la moneda estadounidense.
Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 13 de septiembre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558