Pedro Castillo participó más que Keiko Fujimori en sus primeras sesiones de Consejo de Ministros

Especialistas cuestionan la falta de liderazgo de Keiko Fujimori en el Consejo de Ministros. Foto: composición LR.

Especialistas cuestionan la falta de liderazgo de Keiko Fujimori en el Consejo de Ministros. Foto: composición LR.

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Las diferencias entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo comienzan a evidenciarse en el primer mes de la actual gestión con su participación en las sesiones de Consejo de Ministros.

Castillo asumió el cargo en medio de la crisis sanitaria por la COVID-19 y protestas sociales por la llegada de una nueva gestión; mientras que en la actualidad, Fujimori enfrenta los estragos de un posible Fenómeno El Niño y la crisis de la criminalidad.

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Bajo esos parámetros, La República revisó las actas de las sesiones de Consejo de Ministros que lideró Fujimori y Castillo, durante su primer mes de gestión, con el objetivo de analizar cómo interactuaron con su gabinete y cuáles fueron sus primeras decisiones.

Pedro Castillo realizó cuatro sesiones de Consejo de Ministros en agosto de 2021. En todas las reuniones dialogó con sus ministros sobre la crisis sanitaria, el alza de precios, corrupción y la situación en el sector laboral.

Con respecto a la emergencia de la COVID, el expresidente dijo que las fuerzas armadas se involucren para que la población se vacune. También pidió a sus ministros un resumen de los actos de corrupción registrados en su cartera, además de la necesidad de entablar un diálogo directo con los sectores laborales.

Por su parte, Keiko Fujimori cerró agosto con 10 sesiones del Consejo de Ministros. A diferencia de Castillo, la mandataria solo habló en tres reuniones con su gabinete y en seis se mantuvo en silencio.

En sus pocas intervenciones, Fujimori agradeció y pidió compromiso de sus ministros y de manera general pidió que se prioricen medidas preventivas para el FEN, pero no dio ninguna indicación clara sobre la problemática, tampoco abordó la crisis de la inseguridad.

Según las actas, los ministros Luis Galarreta, César Astudillo y Marco Vinelli anunciaron iniciativas como declarar en estado de emergencia Lima y otras regiones ante el incremento de asesinatos; así como la intervención de las Fuerzas Armadas.

En el debate, la mandataria se quedó callada, no hubo intervención ni tampoco una decisión sobre las recomendaciones de los ministros, según la sesión del 5 de agosto.

Críticas

Mirtha Vásquez, expresidenta PCM durante la gestión de Pedro Castillo, confirmó que en las actas se transcriben todas las participaciones del presidente y ministros por ley de transparencia.

"A mí me sorprende que no haya intervenciones de la señora Fujimori, porque eso evidenciaría su falta de liderazgo y uno se pregunta, entonces, ¿Quién toma las decisiones? Porque en todo caso quedará en manos del primer ministro", sostuvo.

Añadió que Castillo tuvo mucha interacción en las sesiones e insertaba temas en agenda para que sean discutidos. "Más allá de que la señora haya salido en campaña a visitar lugares, pues eso no es como haber vivido en los espacios territoriales, haber conocido de cerca las problemáticas, cosa que yo creo que ayudaba mucho al expresidente Castillo en colocar temas en agenda", mencionó.

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El politólogo Alejandro Mejía señaló que la falta de experiencia de Fujimori ante un gabinete tecnocrático le viene pasando factura. "En Keiko Fujimori hay una falta de experiencia. Es un gabinete de personas con bastante experiencia en lo público y donde ella pues en realidad quedaría muy corta en lo que realmente abordaría", indicó.

Mejía expuso que Fujimori está a la sombra de Galarreta en las sesiones porque no viene abordando las problemáticas. "Está en la sombra de un personaje que no estamos dando mucha atención, como es el primer ministro Galarreta. En espacios de discusión con los ministros, muy aparte de él ser jefe del gabinete, también la voz y las propuestas deben partir de la presidenta Fujimori. Ella tiene experiencia en campañas, pero no tiene experiencia tan arraigada en temas de representación y, sobre todo, en la gestión pública", expresó.