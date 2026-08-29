Restricciones vehiculares en Lima por celebraciones en honor a Santa Rosa de Lima | Foto: composición LR/MML

Restricciones vehiculares en Lima por celebraciones en honor a Santa Rosa de Lima | Foto: composición LR/MML

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Miles de fieles acudirán este domingo 30 de agosto al Centro Histórico de Lima por las celebraciones en honor a Santa Rosa de Lima. Ante la masiva afluencia de personas, la Municipalidad de Lima anunció cierres y restricciones vehiculares en los alrededores de la Basílica y Santuario, así como en las vías que forman parte del recorrido hacia el Pozo de los Deseos.

La principal restricción se aplicará en la avenida Tacna, donde habrá un cierre parcial de dos carriles en sentido de norte a sur desde las 5.00 a. m. hasta las 10.40 p. m., entre el jirón Conde de Superunda y el jirón Callao. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar previsiones y optar por rutas alternas.

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Cierres de calles y desvíos en el Centro Histórico por peregrinación al Pozo de los Deseos

Avenida Tacna tendrá restricciones durante casi todo el día

La medida responde a la llegada de fieles para participar en las misas y demás actividades religiosas en la Basílica y Santuario de Santa Rosa de Lima. En caso la concentración de público obligue a cerrar por completo el sentido norte-sur de la avenida Tacna, se activará un plan de desvío vehicular.

Los vehículos deberán continuar por la avenida Prolongación Tacna, seguir por la avenida Francisco Pizarro y el jirón Piñonate, para luego tomar la avenida Alfonso Ugarte y la avenida Nicolás de Piérola, desde donde retomarán su recorrido habitual.

¿Qué calles estarán cerradas?

Las restricciones más amplias se aplicarán durante la peregrinación al Pozo de los Deseos. Desde las 6.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. habrá cierre total en los siguientes tramos:

Jirón Callao , cuadras 5 a 9, entre la avenida Tacna y el jirón Sancho de Rivera.

, cuadras 5 a 9, entre la avenida Tacna y el jirón Sancho de Rivera. Jirón Sancho de Rivera, cuadras 11 y 12, entre el jirón Callao y la avenida Alfonso Ugarte.

La Municipalidad de Lima recomendó evitar, en lo posible, el ingreso en vehículos particulares a las zonas con mayor concentración de personas y priorizar el transporte público para llegar al Cercado de Lima.

Así será el ingreso y salida del Santuario de Santa Rosa

Quienes acudan a la Basílica y Santuario de Santa Rosa de Lima ingresarán por la puerta norte de la avenida Tacna, cuadra 1, mientras que la salida se realizará por la puerta central, ubicada en la misma vía.

Para visitar el Pozo de los Deseos, los fieles deberán ingresar por la puerta central de la avenida Tacna, cuadra 1. La salida estará habilitada por la puerta ubicada en Conde de Superunda, cuadra 5.

La comuna también pidió respetar las indicaciones del personal encargado del tránsito y mantener libres los accesos destinados a ambulancias, bomberos y unidades policiales durante las actividades por Santa Rosa de Lima.