HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Santa Rosa de Lima 2026: horarios de cierre, calles restringidas y desvíos para este domingo 30 de agosto

La Municipalidad de Lima aplicará restricciones vehiculares desde las 5.00 a. m. en la avenida Tacna y cerrará varias calles del Centro Histórico por la peregrinación al Pozo de los Deseos.

Restricciones vehiculares en Lima por celebraciones en honor a Santa Rosa de Lima
Restricciones vehiculares en Lima por celebraciones en honor a Santa Rosa de Lima | Foto: composición LR/MML
Escuchar
Resumen
Compartir

Miles de fieles acudirán este domingo 30 de agosto al Centro Histórico de Lima por las celebraciones en honor a Santa Rosa de Lima. Ante la masiva afluencia de personas, la Municipalidad de Lima anunció cierres y restricciones vehiculares en los alrededores de la Basílica y Santuario, así como en las vías que forman parte del recorrido hacia el Pozo de los Deseos.

La principal restricción se aplicará en la avenida Tacna, donde habrá un cierre parcial de dos carriles en sentido de norte a sur desde las 5.00 a. m. hasta las 10.40 p. m., entre el jirón Conde de Superunda y el jirón Callao. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar previsiones y optar por rutas alternas.

TE RECOMENDAMOS

ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA
Cierres de calles y desvíos en el Centro Histórico por peregrinación al Pozo de los Deseos

Cierres de calles y desvíos en el Centro Histórico por peregrinación al Pozo de los Deseos

PUEDES VER: Pocos lo saben: esto se escondía debajo del Santuario de Santa Rosa de Lima desde hace casi 500 años

lr.pe

Avenida Tacna tendrá restricciones durante casi todo el día

La medida responde a la llegada de fieles para participar en las misas y demás actividades religiosas en la Basílica y Santuario de Santa Rosa de Lima. En caso la concentración de público obligue a cerrar por completo el sentido norte-sur de la avenida Tacna, se activará un plan de desvío vehicular.

Los vehículos deberán continuar por la avenida Prolongación Tacna, seguir por la avenida Francisco Pizarro y el jirón Piñonate, para luego tomar la avenida Alfonso Ugarte y la avenida Nicolás de Piérola, desde donde retomarán su recorrido habitual.

¿Qué calles estarán cerradas?

Las restricciones más amplias se aplicarán durante la peregrinación al Pozo de los Deseos. Desde las 6.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. habrá cierre total en los siguientes tramos:

  • Jirón Callao, cuadras 5 a 9, entre la avenida Tacna y el jirón Sancho de Rivera.
  • Jirón Sancho de Rivera, cuadras 11 y 12, entre el jirón Callao y la avenida Alfonso Ugarte.

La Municipalidad de Lima recomendó evitar, en lo posible, el ingreso en vehículos particulares a las zonas con mayor concentración de personas y priorizar el transporte público para llegar al Cercado de Lima.

Así será el ingreso y salida del Santuario de Santa Rosa

Quienes acudan a la Basílica y Santuario de Santa Rosa de Lima ingresarán por la puerta norte de la avenida Tacna, cuadra 1, mientras que la salida se realizará por la puerta central, ubicada en la misma vía.

Para visitar el Pozo de los Deseos, los fieles deberán ingresar por la puerta central de la avenida Tacna, cuadra 1. La salida estará habilitada por la puerta ubicada en Conde de Superunda, cuadra 5.

La comuna también pidió respetar las indicaciones del personal encargado del tránsito y mantener libres los accesos destinados a ambulancias, bomberos y unidades policiales durante las actividades por Santa Rosa de Lima.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Bajo el Santuario de Santa Rosa de Lima, arqueólogos descubren restos de un hospital de hace 451 años con vestigios de una iglesia, boticas y restos humanos

Bajo el Santuario de Santa Rosa de Lima, arqueólogos descubren restos de un hospital de hace 451 años con vestigios de una iglesia, boticas y restos humanos

LEER MÁS
Feriado por Santa Rosa de Lima: ¿a qué hora abre el santuario y cómo ingresar al Pozo de los Deseos y a las misas?

Feriado por Santa Rosa de Lima: ¿a qué hora abre el santuario y cómo ingresar al Pozo de los Deseos y a las misas?

LEER MÁS
Pocos lo saben: esto se escondía debajo del Santuario de Santa Rosa de Lima desde hace casi 500 años

Pocos lo saben: esto se escondía debajo del Santuario de Santa Rosa de Lima desde hace casi 500 años

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales comerciales desde los S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y dónde participar

Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales comerciales desde los S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y dónde participar

LEER MÁS
Estación Central del Metropolitano al límite: pasajeros esperan hasta una hora por buses y pronto llegará la Línea 2

Estación Central del Metropolitano al límite: pasajeros esperan hasta una hora por buses y pronto llegará la Línea 2

LEER MÁS
Demuelen viviendas ocupados por años en Puente Piedra para ampliar vías de la Panamericana Norte

Demuelen viviendas ocupados por años en Puente Piedra para ampliar vías de la Panamericana Norte

LEER MÁS
Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Cinestar cierra su emblemática sede en Breña tras 20 años y anuncia su última función este 28 de agosto

Cinestar cierra su emblemática sede en Breña tras 20 años y anuncia su última función este 28 de agosto

LEER MÁS
Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025