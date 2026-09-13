Fashionista chileno Di Mondo acusa a médico de filtrar su prueba de VIH

Di Mondo, reconocido fashionista, llegó a Perú en 2025 para el reality "El Internado". Sin embargo, fue descalificado tras un resultado positivo de VIH que se filtró a la producción. Foto: difusión

Di Mondo, reconocido fashionista, llegó a Perú en 2025 para el reality "El Internado". Sin embargo, fue descalificado tras un resultado positivo de VIH que se filtró a la producción. Foto: difusión

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Reconocido en el mundo del espectáculo y con presencia mediática en Chile, Di Mondo llegó al Perú en 2025 con el propósito de integrar el elenco de 'El Internado: Hasta el más duro aprende', reality show producido en el país por Global Content S.A.C. para el canal chileno Mega.

Como parte del proceso de contratación, el fashionista se sometió a una serie de exámenes médicos, entre los cuales estaba el de VIH.

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Sin embargo, a Di Mondo le informaron que no sería parte del espectáculo por razones médicas, debido a que su examen había arrojado un resultado VIH positivo. La producción supo del diagnóstico por el médico Carlos Cuadros, antes incluso de que este se lo comunicara al propio paciente.

Por este hecho, los abogados del fashionista denunciaron al facultativo ante el Consejo Regional III-Lima del Colegio Médico del Perú (CMP), para que proceda conforme al Código de Ética de la institución.

Para los abogados de Di Mondo, como resultado de la filtración del informe médico del galeno Carlos Cuadros, la producción que lo había contratado para participar en un reality show grabado en Lima y emitido por el canal chileno Mega, lo descalificó y apartó del programa, configurando lo que consideran un presunto caso de discriminación.

La defensa de Di Mondo también sostiene que la prueba ELISA, el análisis de sangre para detectar VIH, nunca debió efectuarse.

La Ley 26.626 prohíbe esta prueba como condición para acceder a un empleo en el Perú y contempla solo tres excepciones: personal de salud, trabajadores que manipulan residuos sólidos y personal de centros penitenciarios.

"El caso de Di Mondo no se ajusta a ninguna de estas excepciones", indicaron las fuentes.

Añadieron que la justificación del médico tampoco resiste el escrutinio científico.

"El facultativo justifica la prueba citando el riesgo de contagio por manipulación de objetos cortopunzantes, lo que es científicamente falso: el VIH no se transmite por contacto con utensilios de cocina ni por heridas incidentales", argumentaron.

EVIDENCIA EN LÍNEA

La defensa sostiene que no se trata de una sospecha, sino de un rastro documentado.

Como prueba de que la producción de Global Content conocía el diagnóstico antes que el artista, los abogados entregaron al Consejo Regional III-Lima del Colegio Médico del Perú (CMP) los mensajes de WhatsApp certificados notarialmente, en los que integrantes del equipo conversan sobre el resultado médico, mientras Di Mondo todavía lo ignoraba.

Para el equipo legal, esos mensajes son la evidencia irrefutable del nexo entre el examen que la ley prohíbe, un resultado que se filtró y una silla vacía en un reality show.

DE ESPALDAS A LA REALIDAD

Pese a la contundencia de la evidencia, el 14 de julio de 2026, casi un año después de los hechos, el Consejo Regional III-Lima del CMP emitió el Dictamen 00055-2026-CMP-CR III-LIMA. Según el equipo legal, con este documento se promueve la absolución del médico Carlos Cuadros de toda responsabilidad en el proceso ético-disciplinario en su contra.

El dictamen ignora toda la evidencia documentada. No analiza la Ley 26626, no se pronuncia sobre la especialidad invocada, no consigna que se haya contrastado con un infectólogo el alegado riesgo de contagio por convivencia, y no examina el vínculo entre el diagnóstico filtrado y la salida de Di Mondo del programa.

"Todos estos son hechos de responsabilidad objetiva: no corresponde evaluar la intención del médico, solo si el hecho ocurrió y si estaba permitido", expresaron los abogados.

SILENCIO EN EL COLEGIO MÉDICO

Fuentes del equipo legal informaron que la decana regional de Lima, Frida Gonzales Montúfar, se ha negado en varias oportunidades a ofrecer información y a recibirlos en audiencia para sustentar los aspectos centrales del procedimiento ético-disciplinario.

Este medio también intentó comunicarse con el Consejo Regional III-Lima del Colegio Médico del Perú y con el médico Carlos Cuadros para conocer su versión de los hechos.

Se enviaron cuestionarios al área de prensa del CMP y a la misma decana. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

El contenido del dictamen y la falta de respuesta de la decana Montúfar, según dicen, configuran un nuevo escenario: la propuesta de absolución proyecta una imagen de blindaje corporativo antes que de un control disciplinario exhaustivo.