Colegio Fe y Alegría cumple 60 años de labor educativa: realizará pasacalle y Eucaristía este domingo 13 de septiembre en el Centro de Lima

Fe y Alegría del Perú conmemorará 60 años de labor con una jornada especial este 13 de septiembre en el Centro Histórico de Lima, bajo el lema "60 años transformando vidas". | Foto: Difusión

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Fe y Alegría del Perú conmemorará este domingo 13 de septiembre sus 60 años de presencia en el país con una jornada especial en el Centro Histórico de Lima. La celebración reunirá a integrantes de sus comunidades educativas y representantes de las instituciones que forman parte de la organización.

La actividad se desarrollará bajo el lema “60 años transformando vidas, construyendo país” y estará a cargo de la Asociación Fe y Alegría del Perú. El programa contempla un recorrido por las calles del Centro de Lima y una ceremonia religiosa en uno de los principales espacios públicos de la capital.

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Pasacalle por los 60 años de Fe y Alegría recorrerá el Centro Histórico de Lima

El programa comenzará a la 1:30 p. m. con el pasacalle, mientras que la Eucaristía Central se realizará a las 4:00 p. m. en la Plaza de Armas de Lima. El recorrido contará con delegaciones de las instituciones educativas de Fe y Alegría, que participarán con expresiones culturales representativas de las diferentes comunidades donde la organización tiene presencia.

Estudiantes, docentes, directivos, familias, exalumnos, colaboradores y amigos formarán parte de esta actividad conmemorativa. A través del pasacalle se presentarán mensajes relacionados con la esperanza, la fraternidad, la ciudadanía y el compromiso con el país, en una jornada que busca reflejar la diversidad de las comunidades educativas.

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Eucaristía en la Plaza de Armas cerrará la celebración por las seis décadas

La Eucaristía Central será presidida por el Cardenal Carlos Castillo, Arzobispo de Lima y Primado del Perú. La ceremonia constituirá un espacio de encuentro y acción de gracias por las seis décadas de trayectoria de Fe y Alegría del Perú.

A lo largo de este periodo, la organización ha desarrollado una labor educativa y social con atención en contextos donde existen mayores brechas educativas. Su propuesta de educación popular integral está orientada al desarrollo de las personas y a la construcción de una sociedad más justa, solidaria e inclusiva.

De cara a los próximos años, Fe y Alegría plantea mantener su trabajo en favor de una educación pública que responda a los nuevos desafíos del Perú. Entre los valores que forman parte de esta propuesta se encuentran la solidaridad, la ciudadanía activa, la inclusión, el respeto por la diversidad y la generación de oportunidades.