Ingreso al Escudo de las Américas: ¿contra la inseguridad o acto político?

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Frank Casas, experto en Seguridad y Crimen Organizado

“En principio, el ingreso al Escudo de las Américas no va a impactar automáticamente en los resultados, es decir, en la reducción de la victimización asociada a la extorsión o en la baja de homicidios. Es un mecanismo de naturaleza internacional y multilateral, impulsado por Estados Unidos con sus propias reglas, orientado al fortalecimiento de capacidades y a la asistencia técnica y policial (…) Hay amenazas muy concretas, como el Tren de Aragua. El mecanismo está orientado a intercambiar información de inteligencia, entrenar a equipos específicos de la Policía Nacional —quizás con participación de algunos fiscales— y desarrollar operativos conjuntos para la desarticulación de organizaciones criminales. Habría que determinar los puntos del acuerdo. El convenio que ha desarrollado el FBI con la Policía Nacional todavía no es público, así que no conocemos sus puntos específicos. Pero, en teoría, este mecanismo funciona bajo un intercambio de beneficio conjunto: atiende aquellas amenazas que impactan a la vez a los dos países. Por lo tanto, sí puede ayudar a controlar ciertos casos de sicariato o extorsión, pero solo los que provengan de una organización criminal que afecte a ambos países o que ambos identifiquen como amenaza común, como nuevamente el Tren de Aragua”.

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Julio Corcuera, exviceministro de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior

La cooperación siempre es positiva para el país. Contribuye directamente a las buenas prácticas y al equipamiento, en esta época en donde la tecnología cambia mucho y es vital para poder localizar, georreferenciar o simplemente cruzar bases de datos, algo realmente importante. Esto sí contribuye a la lucha contra todos los delitos en el tema de extorsión, sicariato y crimen organizado, toda vez que se hace prioritario; es valioso y positivo, sí contribuye. Pero, claro, ahí hay dos dimensiones que hay que mirar. Una primera es la que se menciona, la cooperación directa a Perú que se da desde los organismos y los operadores que tiene la embajada norteamericana en el país, que contribuyen con la policía, como el INL (la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley), que colabora con los organismos que hacen control. Y otra cosa es la cooperación que también se da a partir del Escudo de las Américas: la que tiene Estados Unidos en su territorio, que contribuye a la lucha contra el crimen y el sicariato, y la que se da en el marco del Escudo de las Américas, que tiene un acento mayor en el abordaje del crimen transnacional organizado.

Andy Zeballos, politólogo y Magíster en Política Anticorrupción y Estado de Derecho

“Primero, como muestran el secuestro del expresidente venezolano y las amenazas arancelarias bajo el argumento del “narcoterrorismo”, Trump representa un retorno a una visión neocolonial e intervencionista de la Doctrina Monroe: “América para los americanos”. Segundo, China se ha consolidado como uno de los principales socios comerciales del Perú y la región, aumentando su influencia mediante inversiones estratégicas como el Puerto de Chancay. En ese contexto, cabe preguntarnos por qué esa “preocupación” por nuestra seguridad interna no se manifestó antes. Por ejemplo, cuando la embajada de EE. UU. en el Perú, con el respaldo de Keiko Fujimori y López Aliaga, presionó por la compra de 24 aviones F-16 por US$3.500 millones, pese a que, si la prioridad era fortalecer nuestra capacidad aérea, drones o helicópteros habrían resultado mucho más útiles. Así que, en mi opinión, la decisión del gobierno de Fujimori responde más a la búsqueda de titulares que presenten la alianza como un logro en materia de seguridad que a una verdadera estrategia para enfrentar la violencia. Más aún si recordamos que, históricamente, EE. UU. ha desempeñado un papel desestabilizador en América Latina, como ocurrió con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile”.