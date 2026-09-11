Los trabajos incluyeron la recuperación de 2800 metros cuadrados de superficie vial, fresado de pavimento y colocación de mezcla asfáltica para mejorar la circulación. | Foto: composición LR

Los trabajos incluyeron la recuperación de 2800 metros cuadrados de superficie vial, fresado de pavimento y colocación de mezcla asfáltica para mejorar la circulación. | Foto: composición LR

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), concluyó la intervención vial realizada en la plaza Ramón Castilla, en el Cercado de Lima. Tras finalizar los trabajos, los servicios A y C del Metropolitano volvieron a operar con sus recorridos habituales en esta zona del centro de la capital.

La obra comprendió la recuperación de cerca de 2800 metros cuadrados de superficie vial. Durante la ejecución de las labores se aplicaron cambios temporales en la circulación y en el recorrido de algunos servicios, medidas que finalizaron luego de culminar el acondicionamiento de la vía.

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¿Qué trabajos realizó la ATU en la plaza Ramón Castilla y qué área vial fue intervenida?

La intervención se concentró en el mejoramiento de la superficie utilizada por los vehículos. Los trabajos incluyeron el fresado del pavimento existente y la posterior colocación de una nueva capa de mezcla asfáltica en los sectores que requerían atención.

También se realizaron tareas de preparación del área, compactación del material y controles de calidad antes de concluir el acondicionamiento del espacio intervenido. Estas acciones permitieron recuperar las condiciones de circulación en uno de los puntos con presencia de distintos servicios de transporte público.

La plaza Ramón Castilla forma parte de una zona de tránsito relevante en el centro de Lima. Por sus inmediaciones circulan 28 rutas de transporte regular autorizado, además de los servicios del Metropolitano que atraviesan este sector mediante su corredor segregado.

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Metropolitano: ¿qué rutas retomaron su recorrido habitual tras las obras en la plaza Ramón Castilla?

Con la culminación de los trabajos, los servicios A y C del Metropolitano restablecieron el recorrido que realizaban antes de la intervención. Ambas rutas conectan los extremos norte y sur de la ciudad, desde Naranjal hasta Matellini, y vuelven a circular por el tramo correspondiente a la plaza Ramón Castilla.

Asimismo, se normalizó la atención en las cuatro estaciones ubicadas en Lampa y Emancipación. Estos puntos habían registrado modificaciones temporales durante el periodo en que se desarrollaron las obras y las medidas de seguridad necesarias para ejecutar la intervención.

La ATU señaló que los trabajos permitieron culminar la recuperación del espacio vial programada para esta zona. Con el restablecimiento de los recorridos y la atención en las estaciones involucradas, la circulación de los servicios de transporte público retornó a sus condiciones habituales en este sector del centro de Lima.