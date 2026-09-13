Acribillan a cantante de salsa Engerberth Tapia en el Callao: su hijo de 10 años resulta herido

El cantante de salsa Engerberth Tapia y su hijo de 10 años fueron heridos a balazos en el Callao, mientras viajaban en su camioneta. La policía investiga el ataque ocurrido el 12 de septiembre. | Composición LR

El cantante de salsa Engerberth Tapia y su hijo de 10 años fueron heridos a balazos en el Callao, mientras viajaban en su camioneta. La policía investiga el ataque ocurrido el 12 de septiembre. | Composición LR

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El cantante de salsa chalaco Engerberth Tapia y su hijo de 10 años resultaron heridos tras ser atacados a balazos la tarde del sábado 12 de septiembre, en el Cercado del Callao. Los agresores se desplazaban en una motocicleta y dispararon contra la camioneta en la que viajaban.

El ataque ocurrió alrededor de las 5.00 p. m. y habría comenzado a la altura del jirón Guise. Según las primeras versiones, los sujetos persiguieron el vehículo y realizaron varios disparos mientras Tapia intentaba alejarse del lugar.

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La persecución terminó en el cruce del jirón Cochrane con la avenida Buenos Aires, donde la camioneta impactó contra un árbol ubicado cerca de la berma central. El vehículo terminó con varios daños en las lunas y la carrocería.

Tapia y su hijo fueron trasladados al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde recibieron atención médica. Inicialmente, su estado fue reportado como reservado; posteriormente, familiares informaron que ambos se encontraban fuera de peligro.

Imágenes difundidas desde la zona muestran impactos de bala en las ventanas de la camioneta. El portal Flash Callao informó que los atacantes habrían efectuado al menos 15 disparos, aunque esta cifra deberá ser determinada por las diligencias policiales.

Policía investiga ataque contra el cantante

Efectivos de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron hasta los puntos relacionados con el ataque para recoger evidencias y reconstruir lo ocurrido. La zona fue acordonada mientras se realizaban las diligencias.

Las cámaras de seguridad instaladas en la avenida Buenos Aires podrían contribuir a identificar a los responsables y establecer el recorrido que realizaron antes y después del ataque.

Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas ni existe una hipótesis oficial sobre el móvil del ataque. Las investigaciones deberán determinar si la agresión estuvo dirigida específicamente contra el cantante y quiénes participaron en el hecho.

Ataque ocurre en medio de ola de violencia en el Callao

El atentado contra Engerberth Tapia ocurrió un día después de que cuatro personas fueran asesinadas en dos ataques armados registrados en distintos puntos del Callao. En uno de estos hechos, un transeúnte resultó herido frente a un parque donde se desarrollaba una actividad escolar.

Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) citados en reportes recientes, entre el 28 de julio y el 22 de agosto se registraron 134 homicidios en el Callao, de los cuales 102 fueron cometidos con armas de fuego. Durante todo 2025, la provincia acumuló 192 homicidios.

La Policía deberá establecer si el ataque contra Tapia guarda relación con alguno de los delitos que afectan al sector musical o si se trata de un hecho independiente. Por ahora, las autoridades no han confirmado una vinculación.

Yamandú Blaka cancela presentación tras ataque

El también salsero chalaco Yamandú Blaka anunció la suspensión del espectáculo que tenía programado para el sábado 12 de septiembre por su aniversario artístico.

El músico expresó su solidaridad con la familia de Tapia y señaló que tomó la decisión por motivos de seguridad, en medio de la preocupación generada por el ataque. Tapia había regresado al país semanas atrás luego de una gira por Europa.