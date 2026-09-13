Tabla de posiciones Acumulado y Clausura de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 9
Cuatro clubes fueron sancionados con la resta de puntos en la tabla Acumulada de la Liga 1. Así marcha la lucha por el título del Torneo Clausura y el descenso.
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La novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 pone mucho en juego. Alianza Lima sufrió una agónica derrota ante Universitario en el clásico, mientras que Sporting Cristal logró tres puntos valiosos en su visita a Moquegua.
Deportivo Garcilaso tendrá la dura misión de visitar al Sport Boys de Carlos Desio para desplazar a la U del primer lugar del campeonato.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO
Así marcha la tabla de posiciones a poco de finalizar la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
|Puestos
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1.
|Universitario
|9
|+7
|20
|2.
|Deportivo Garcilaso
|8
|+9
|19
|3.
|Melgar
|9
|+7
|17
|4.
|Sporting Cristal
|9
|+8
|16
|5.
|Alianza Atlético
|8
|+4
|16
|6.
|Sport Huancayo
|9
|+2
|16
|7.
|Cusco FC
|9
|+4
|15
|8.
|Juan Pablo II
|9
|+4
|15
|9.
|Sport Boys
|8
|+6
|14
|10.
|Alianza Lima
|9
|+2
|13
|11.
|Atlético Grau
|8
|+1
|13
|12.
|FC Cajamarca
|9
|-5
|10
|13.
|Comerciantes Unidos
|9
|0
|9
|14.
|Cienciano
|8
|-5
|7
|15.
|CD Moquegua
|9
|-6
|7
|16.
|Los Chankas
|9
|-13
|7
|17.
|ADT
|8
|-13
|2
|18.
|UTC*
|9
|-12
|-3
Tabla de posiciones del Acumulado
En las últimas horas, la Liga 1 confirmó la resta de puntos a los clubes Sport Boys, UTC de Cajamarca, ADT de Tarma y FC Cajamarca.
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|26
|+24
|53
|2
|Universitario
|26
|+16
|49
|3
|Melgar
|26
|+16
|45
|4
|Deportivo Garcilaso
|25
|+12
|45
|5
|Cusco
|26
|+1
|42
|6
|Los Chankas
|26
|-9
|41
|7
|Cienciano
|25
|+7
|40
|8
|Alianza Atlético
|25
|+6
|37
|9
|Sporting Cristal
|26
|+6
|35
|10
|Sport Huancayo
|26
|-8
|32
|11
|Juan Pablo II
|26
|-14
|31
|12
|Sport Boys*
|25
|+2
|30
|13
|Comerciantes Unidos
|26
|-2
|30
|14
|Atlético Grau
|25
|-5
|29
|15
|FC Cajamarca*
|26
|-10
|26
|16
|CD Moquegua
|26
|-13
|25
|17
|ADT*
|25
|-12
|21
|18
|UTC*
|26
|-17
|10
- Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
Partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura: resultados
El compromiso de Cienciano del Cusco fue reprogramado debido a la participación de los imperiales en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Viernes 11 de septiembre
- UTC 1-2 Juan Pablo II (Partido suspendido)
- Cusco 0-1 Melgar
Sábado 12 de septiembre
- Los Chankas 1-2 FC Cajamarca
- Comerciantes Unidos 0-1 Sport Huancayo
- Alianza Lima 1-2 Universitario
Domingo 13 de septiembre
- Moquegua 1-2 Sporting Cristal
- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Miguel Grau
- Atlético Grau vs Alianza Atlético
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: La Matanza
Miércoles 23 de septiembre
- ADT vs Cienciano
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Unión Tarma