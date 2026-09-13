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Tabla de posiciones Acumulado y Clausura de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 9

Cuatro clubes fueron sancionados con la resta de puntos en la tabla Acumulada de la Liga 1. Así marcha la lucha por el título del Torneo Clausura y el descenso.

Universitario y Deportivo Garcilaso luchan por el primer lugar del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Liga 1
Universitario y Deportivo Garcilaso luchan por el primer lugar del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Liga 1
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La novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 pone mucho en juego. Alianza Lima sufrió una agónica derrota ante Universitario en el clásico, mientras que Sporting Cristal logró tres puntos valiosos en su visita a Moquegua.

Deportivo Garcilaso tendrá la dura misión de visitar al Sport Boys de Carlos Desio para desplazar a la U del primer lugar del campeonato.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO

Así marcha la tabla de posiciones a poco de finalizar la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

PuestosClubPJDFPuntos
1.Universitario9+720
2.Deportivo Garcilaso8+919
3.Melgar9+717
4.Sporting Cristal9+816
5.Alianza Atlético8+416
6.Sport Huancayo9+216
7.Cusco FC9+415
8.Juan Pablo II9+415
9.Sport Boys8+614
10.Alianza Lima9+213
11.Atlético Grau8+113
12.FC Cajamarca9-510
13.Comerciantes Unidos909
14.Cienciano8-57
15.CD Moquegua9-67
16.Los Chankas9-137
17.ADT8-132
18.UTC*9-12-3

Tabla de posiciones del Acumulado

En las últimas horas, la Liga 1 confirmó la resta de puntos a los clubes Sport Boys, UTC de Cajamarca, ADT de Tarma y FC Cajamarca.

PuestoEquipoPJDFPuntos
1Alianza Lima26+2453
2Universitario26+1649
3Melgar26+1645
4Deportivo Garcilaso25+1245
5Cusco26+142
6Los Chankas26-941
7Cienciano25+740
8Alianza Atlético25+637
9Sporting Cristal26+635
10Sport Huancayo26-832
11Juan Pablo II26-1431
12Sport Boys*25+230
13Comerciantes Unidos26-230
14Atlético Grau25-529
15FC Cajamarca*26-1026
16CD Moquegua26-1325
17ADT*25-1221
18UTC*26-1710
  • Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
  • Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

Partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura: resultados

El compromiso de Cienciano del Cusco fue reprogramado debido a la participación de los imperiales en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Viernes 11 de septiembre

Sábado 12 de septiembre

  • Los Chankas 1-2 FC Cajamarca
  • Comerciantes Unidos 0-1 Sport Huancayo
  • Alianza Lima 1-2 Universitario

Domingo 13 de septiembre

  • Moquegua 1-2 Sporting Cristal
  • Sport Boys vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Miguel Grau
  • Atlético Grau vs Alianza Atlético
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: La Matanza

Miércoles 23 de septiembre

  • ADT vs Cienciano
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Unión Tarma
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