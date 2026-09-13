Tabla de posiciones Acumulado y Clausura de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 9

Universitario y Deportivo Garcilaso luchan por el primer lugar del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Liga 1

Universitario y Deportivo Garcilaso luchan por el primer lugar del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Liga 1

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La novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 pone mucho en juego. Alianza Lima sufrió una agónica derrota ante Universitario en el clásico, mientras que Sporting Cristal logró tres puntos valiosos en su visita a Moquegua.

Deportivo Garcilaso tendrá la dura misión de visitar al Sport Boys de Carlos Desio para desplazar a la U del primer lugar del campeonato.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO

Así marcha la tabla de posiciones a poco de finalizar la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Puestos Club PJ DF Puntos 1. Universitario 9 +7 20 2. Deportivo Garcilaso 8 +9 19 3. Melgar 9 +7 17 4. Sporting Cristal 9 +8 16 5. Alianza Atlético 8 +4 16 6. Sport Huancayo 9 +2 16 7. Cusco FC 9 +4 15 8. Juan Pablo II 9 +4 15 9. Sport Boys 8 +6 14 10. Alianza Lima 9 +2 13 11. Atlético Grau 8 +1 13 12. FC Cajamarca 9 -5 10 13. Comerciantes Unidos 9 0 9 14. Cienciano 8 -5 7 15. CD Moquegua 9 -6 7 16. Los Chankas 9 -13 7 17. ADT 8 -13 2 18. UTC* 9 -12 -3

Tabla de posiciones del Acumulado

En las últimas horas, la Liga 1 confirmó la resta de puntos a los clubes Sport Boys, UTC de Cajamarca, ADT de Tarma y FC Cajamarca.

Puesto Equipo PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 26 +24 53 2 Universitario 26 +16 49 3 Melgar 26 +16 45 4 Deportivo Garcilaso 25 +12 45 5 Cusco 26 +1 42 6 Los Chankas 26 -9 41 7 Cienciano 25 +7 40 8 Alianza Atlético 25 +6 37 9 Sporting Cristal 26 +6 35 10 Sport Huancayo 26 -8 32 11 Juan Pablo II 26 -14 31 12 Sport Boys* 25 +2 30 13 Comerciantes Unidos 26 -2 30 14 Atlético Grau 25 -5 29 15 FC Cajamarca* 26 -10 26 16 CD Moquegua 26 -13 25 17 ADT* 25 -12 21 18 UTC* 26 -17 10

Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos

Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto

Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos

Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

Partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura: resultados

El compromiso de Cienciano del Cusco fue reprogramado debido a la participación de los imperiales en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Viernes 11 de septiembre

UTC 1-2 Juan Pablo II (Partido suspendido)

(Partido suspendido) Cusco 0-1 Melgar

Sábado 12 de septiembre

Los Chankas 1-2 FC Cajamarca

Comerciantes Unidos 0-1 Sport Huancayo

Alianza Lima 1-2 Universitario

Domingo 13 de septiembre

Moquegua 1-2 Sporting Cristal

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Miguel Grau

Atlético Grau vs Alianza Atlético

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: La Matanza

Miércoles 23 de septiembre