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Álvaro Vargas Llosa agradece a Fujimori la 'alta confianza' de nombrarlo embajador en EE.UU.

El escritor respondió a través de X luego que la mandataria confirmara la propuesta en una entrevista radial. Vargas Llosa adelantó que se mantendrá en silencio hasta que su nombramiento quede confirmado.

A través de sus redes sociales, el hijo de Mario Vargas Llosa agradeció la designación a la presidenta. Foto: composición LR
A través de sus redes sociales, el hijo de Mario Vargas Llosa agradeció la designación a la presidenta. Foto: composición LR
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Álvaro Vargas Llosa agradeció este viernes a la presidenta Keiko Fujimori por proponerlo como embajador del Perú en Estados Unidos. El escritor y periodista publicó un mensaje en X en el que dijo sentirse honrado por la "alta confianza" depositada en él.

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El mensaje de Vargas Llosa llegó horas después que Fujimori confirmara la propuesta en una entrevista con RPP. "Se le ha hecho la consulta. Él ha aceptado esta invitación", dijo la mandataria. La jefa de Estado agregó que consideraba a Vargas Llosa como un profesional con mucha experiencia para fortalecer el vínculo diplomático entre Lima y Washington.

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En su publicación, Vargas Llosa se comprometió a usar su experiencia al servicio del cargo si la designación se ratifica. También prometió actuar según la línea que trace la propia Fujimori. El escritor mencionó además que trabajará en estrecha coordinación con el canciller Carlos Espá. Ambos mantienen una relación de amistad desde hace varios años.

El hijo del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa señaló que, mientras no llegue la confirmación oficial, no hará declaraciones adicionales sobre el tema. El escritor ya reside habitualmente en Washington. Vargas Llosa apoyó públicamente a Fujimori en campañas presidenciales anteriores, tal como lo había hecho su padre antes de morir.

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