➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 13 de septiembre, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este domingo. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
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- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te deparan los astros este domingo 13 de septiembre? Revisa el horóscopo de este domingo del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del domingo 13 de septiembre?
- Aries: Tomarás la iniciativa y esa persona será más receptiva de lo que imaginas. Por la tarde surgirá el reencuentro que ambos desean y la pasarán muy bien. Es posible que hablen de formalizar.
- Tauro: Un día de reencuentros y de un grato compartir. Recibirás la visita de amigos y familiares que hace mucho no ves. Prepararás algo especial y todos los presentes lo disfrutarán. Evita los excesos.
- Géminis: Intentarás retomar esa conversación que fue interrumpida por intolerancia y falta de comprensión. Ahora ambas partes desean escucharse y esto será clave para que se resuelvan las diferencias.
- Cáncer: No hagas ninguna inversión, aún menos especules con dinero, puedes perder y luego te arrepentirías. En el amor, aléjate de esa persona que sabes es prohibida. Caer solo te traería problemas.
- Leo: Tendrás buenas noticias respecto a ese dinero que te deben. Evita hacer compras exageradas. En el amor, tomarás total distancia de alguien que sabes no tiene sentido de compromiso.
- Virgo: Las dificultades te hacen pensar en abandonarlo todo y tomar otra ruta, pero no es el camino ni la decisión más correcta. Debes enfrentar la prueba y superarla. Ánimo, nada ni nadie te detendrá.
- Libra: Los problemas de una persona joven te preocupan, pero no estarán en tus manos resolverlos. Guíalo, pero no asumas conflictos ajenos, puesto que no le permitirás realmente madurar.
- Escorpio: Tendrás el respaldo que necesitas para salir de ese problema económico que te preocupa; hoy volverá la calma. En el amor, tu atractivo atraerá miradas y nuevas posibilidades amorosas.
- Sagitario: Te liberas de problemas que no eran tuyos. Ahora te dedicarás a hacer las cosas que más te agradan. En el amor, esa persona insiste en tener una nueva oportunidad. Cuida tus palabras.
- Capricornio: Una persona que sabe cómo puedes resolver ese problema que te ha quitado el sueño te devolverá la calma con sus palabras y su estrategia. Ahora todo se encaminará positivamente.
- Acuario: El orgullo no le permite a esa persona actuar de una manera conciliadora. Toma distancia y deja que el tiempo y la propia conciencia la lleven a recapacitar. Luego todo se resolverá.
- Piscis: A pesar de la dureza de las palabras de ese familiar, hay mucho de cierto en todo lo que comentará. Has estado descuidando una serie de actividades importantes en el hogar. Toma conciencia.