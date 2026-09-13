Temblor en Perú hoy, domingo 13 de septiembre: últimos sismos, magnitud y epicentro según el IGP

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Conoce el último reporte del temblor de hoy en Perú este domingo 13 de septiembre. Recuerda que nuestro país es una zona altamente sísmica debido a que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico y es habitual que en el territorio peruano ocurran varios movimientos sísmicos. Ante ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) es el encargado de brindar información oficial vía redes sociales acerca de los sismos en el país y recoge datos como el epicentro, magnitud y hora exacta de cada movimiento telúrico ocurrido en territorio nacional.