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Fuerza Popular: 14 congresistas fujimoristas contrataron a aportantes de su campaña en sus despachos

No solo Fuerza Popular está bajo la lupa; otros partidos como Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú también han contratado a sus financistas en despachos parlamentarios.

Miguel Ángel Torres y Nilza Chacón son algunos de los congresistas que contrataron en sus despachos a sus financistas | Composición: LR.
Miguel Ángel Torres y Nilza Chacón son algunos de los congresistas que contrataron en sus despachos a sus financistas | Composición: LR.
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Catorce congresistas fujimoristas —entre diputados y senadores— contrataron en sus despachos a personas que realizaron aportes a sus campañas. Se trata de 18 aportantes que ahora están repartidos entre las oficinas de los nuevos parlamentarios. Así lo reveló el portal periodístico OjoPúblico.

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De acuerdo con la investigación, algunos de los casos corresponden a Miguel Ángel Torres y Nilza Chacón, presidente y segunda vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, respectivamente. En el caso de Torres, habría recibido S/500 de parte de Nidia Ortiz Lavado, quien posteriormente fue nombrada auxiliar en su despacho. Chacón, por su parte, contrató a Francisco León Cavero y Edgar Hernández Chávez, quienes aportaron S/7.000 a la congresista para su campaña.

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Otro caso llamativo en la Cámara Alta es el de la congresista Martha Moyano. La representante naranja contrató como asesores a Aurelia Condezo Dávila, Judith Aguirre Cutipa y Martín Hernández Donayre, quienes realizaron en conjunto aportes por S/9.120.

Completan la lista en el Senado los representantes Alejandro Aguinaga, Víctor Flores Ruiz, Héctor Ventura, Juan Carlos del Águila y Carlos Mesía. Mientras que, en la Cámara de Diputados, figuran César Revilla Villanueva, Rosangella Barbarán, César Vidaurre Flóridas, María Ramos Rosales, Marco Pacheco Quispe y Carmela Paucara.

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Casos en otros partidos

Pero no solo Fuerza Popular ha incurrido en esta práctica. Renovación Popular, el Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú también han dado trabajo en sus despachos congresales a personas que realizaron aportes a sus campañas.

Otro miembro de la Mesa Directiva del Senado que dio trabajo a sus financistas es Estanislao Mancha Pinedo, representante de Renovación Popular. Rubén Siguairo Mamani y Clinton Olguin Vilca forman parte de su despacho. Siguairo aportó S/2.400, mientras que Olguin entregó S/1.400.

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El senador Miguel Velásquez García también contrató a dos de sus financistas: Rodrigo Taipe Paredes y Luis Serpa Tone. En la Cámara Baja, Norma Yarrow y Diego Bazán también contrataron a personas que realizaron aportes a sus campañas.

En Juntos por el Perú, los diputados Gabriel Gonzáles Delgado, César Tito Rojas y Jesús Pérez Alccahuamán contrataron también como asesores a aportantes. El senador Serafín Andrés Luján hizo lo mismo. Por último, el diputado Segundo Castrejón Fernández contrató a dos aportantes como trabajadores de su despacho.

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