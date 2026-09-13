Fuerza Popular: 14 congresistas fujimoristas contrataron a aportantes de su campaña en sus despachos

Miguel Ángel Torres y Nilza Chacón son algunos de los congresistas que contrataron en sus despachos a sus financistas | Composición: LR.

Miguel Ángel Torres y Nilza Chacón son algunos de los congresistas que contrataron en sus despachos a sus financistas | Composición: LR.

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Catorce congresistas fujimoristas —entre diputados y senadores— contrataron en sus despachos a personas que realizaron aportes a sus campañas. Se trata de 18 aportantes que ahora están repartidos entre las oficinas de los nuevos parlamentarios. Así lo reveló el portal periodístico OjoPúblico.

De acuerdo con la investigación, algunos de los casos corresponden a Miguel Ángel Torres y Nilza Chacón, presidente y segunda vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, respectivamente. En el caso de Torres, habría recibido S/500 de parte de Nidia Ortiz Lavado, quien posteriormente fue nombrada auxiliar en su despacho. Chacón, por su parte, contrató a Francisco León Cavero y Edgar Hernández Chávez, quienes aportaron S/7.000 a la congresista para su campaña.

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Otro caso llamativo en la Cámara Alta es el de la congresista Martha Moyano. La representante naranja contrató como asesores a Aurelia Condezo Dávila, Judith Aguirre Cutipa y Martín Hernández Donayre, quienes realizaron en conjunto aportes por S/9.120.

Completan la lista en el Senado los representantes Alejandro Aguinaga, Víctor Flores Ruiz, Héctor Ventura, Juan Carlos del Águila y Carlos Mesía. Mientras que, en la Cámara de Diputados, figuran César Revilla Villanueva, Rosangella Barbarán, César Vidaurre Flóridas, María Ramos Rosales, Marco Pacheco Quispe y Carmela Paucara.

Casos en otros partidos

Pero no solo Fuerza Popular ha incurrido en esta práctica. Renovación Popular, el Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú también han dado trabajo en sus despachos congresales a personas que realizaron aportes a sus campañas.

Otro miembro de la Mesa Directiva del Senado que dio trabajo a sus financistas es Estanislao Mancha Pinedo, representante de Renovación Popular. Rubén Siguairo Mamani y Clinton Olguin Vilca forman parte de su despacho. Siguairo aportó S/2.400, mientras que Olguin entregó S/1.400.

El senador Miguel Velásquez García también contrató a dos de sus financistas: Rodrigo Taipe Paredes y Luis Serpa Tone. En la Cámara Baja, Norma Yarrow y Diego Bazán también contrataron a personas que realizaron aportes a sus campañas.

En Juntos por el Perú, los diputados Gabriel Gonzáles Delgado, César Tito Rojas y Jesús Pérez Alccahuamán contrataron también como asesores a aportantes. El senador Serafín Andrés Luján hizo lo mismo. Por último, el diputado Segundo Castrejón Fernández contrató a dos aportantes como trabajadores de su despacho.