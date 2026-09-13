La Tinka: resultados del sorteo de hoy domingo 13 de septiembre del Pozo millonario, Sí o Sí y Boliyapa
Recuerda que La Tinka ofrece la posibilidad de cambiar tu vida con grandes premios. Asegúrate de seguir las transmisiones en vivo y participar en esta emocionante experiencia.
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La Tinka realizó un nuevo sorteo este domingo 13 de septiembre, con un pozo acumulado de S/28.002.840. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p.m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
Números ganadores de La Tinka de HOY, domingo 13 de septiembre
¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?
Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.
La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar?
Los Combos Tinkeros también representan una estrategia inteligente para optimizar tu inversión. Al comprar por adelantado varios sorteos, obtienes descuentos importantes:
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