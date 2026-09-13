La Tinka: resultados del sorteo de hoy domingo 13 de septiembre del Pozo millonario, Sí o Sí y Boliyapa

La transmisión del sorteo se llevará a cabo a las 10.30 p.m., disponible en América TV y en las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República. | Foto: composición LR

La transmisión del sorteo se llevará a cabo a las 10.30 p.m., disponible en América TV y en las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República. | Foto: composición LR

La Tinka realizó un nuevo sorteo este domingo 13 de septiembre, con un pozo acumulado de S/28.002.840. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p.m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.