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La Tinka: resultados del sorteo de hoy domingo 13 de septiembre del Pozo millonario, Sí o Sí y Boliyapa

Recuerda que La Tinka ofrece la posibilidad de cambiar tu vida con grandes premios. Asegúrate de seguir las transmisiones en vivo y participar en esta emocionante experiencia.

La transmisión del sorteo se llevará a cabo a las 10.30 p.m., disponible en América TV y en las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
La transmisión del sorteo se llevará a cabo a las 10.30 p.m., disponible en América TV y en las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República. | Foto: composición LR
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La Tinka realizó un nuevo sorteo este domingo 13 de septiembre, con un pozo acumulado de S/28.002.840. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p.m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Números ganadores de La Tinka de HOY, domingo 13 de septiembre

19:30
13/9/2026

¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?

Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.

19:27
13/9/2026

La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar?

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