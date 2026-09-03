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Con un emotivo mensaje en sus redes sociales, el Parque de Las Leyendas despidió a Pancha, una tapir hembra que albergó durante 20 años en su sede de Huachipa. El animal llegó al recinto con apenas dos años de edad tras ser rescatado en 2005 del tráfico de fauna silvestre.

Desde su llegada, recibió el cuidado y atención de los especialistas del complejo y, gracias a ella, muchas generaciones pudieron conocer más sobre los tapires, las amenazas que enfrentan y la importancia de proteger su hábitat, destacó el zoológico en su comunicado.

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¿Cómo era Pancha y por qué su presencia fue clave en el Parque de las Leyendas?

El recinto recordó a Pancha como un animal noble y dócil, al que siempre le encantaba participar en las experiencias educativas. “Muchos de nuestros visitantes y nosotros aprendimos de ella, de la problemática de su especie y su hábitat”, expresó la institución.

“Hoy nos despedimos agradeciendo cada momento compartido y todo lo que Pancha nos permitió enseñar y aprender. Su recuerdo permanecerá con nosotros”, agregaron en su publicación de Facebook que ya genera diversas reacciones en las redes sociales.

Horarios y precios de entrada al Parque de las Leyendas

El Parque de las Leyendas es el principal centro de esparcimiento, zoológico y complejo arqueológico de la ciudad de Lima. Alberga miles de animales agrupados en zonas biogeográficas como Costa, Sierra, Selva y una sección internacional. Su sede principal está en el distrito de San Miguel, y también administra la sede de Huachipa.

El complejo atiende de lunes a domingo de 9.00 a. m. a 5.00 p. m.. El mismo horario aplica para feriados y días festivos, operando los 365 días del año. Toma en cuenta que las boleterías físicas cierran a las 4.30 p. m. La entrada en la tarifa regular va desde los S/10 para niños, S/20 general (13 años a más) y S/4 para los adultos mayores (a partir de los 60 años).