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Keiko viajaría a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas

El canciller Carlos Espá señaló que la comitiva peruana buscará también atraer inversión extranjera y sumarse a un encuentro regional sobre seguridad.

Congreso deberá aprobar el viaje de Keiko Fujimori. Foto: Presidencia
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La presidenta Keiko Fujimori viajaría a Estados Unidos entre el 21 y el 25 de setiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la reunión anual en la que los jefes de Estado de distintos países exponen ante el pleno del organismo.

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El canciller Carlos Espá confirmó la fecha durante una conferencia de prensa y explicó que el viaje ya figura en la agenda oficial. "El viaje de la presidenta está programado para la Asamblea General de Naciones Unidas", indicó el ministro.

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En la sesión del Consejo de Ministros se trató el pedido de autorización que el Congreso de la República debe aprobar para que la jefa de Estado salga del país. La Constitución exige ese permiso cada vez que un presidente viaja al extranjero. Espá confirmó que la solicitud corresponde, justamente, a las fechas señaladas: del 21 al 25 de setiembre.

El canciller recordó que la Asamblea General se realiza todos los años y que en ella participan mandatarios de distintas partes del mundo. Puso como ejemplo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también expondrá ante el pleno en esta edición. Fujimori seguirá ese mismo formato de intervención, junto a la mayoría de jefes de Estado presentes.

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Espá adelantó que la delegación peruana aprovechará los días en Nueva York para impulsar la llegada de inversión extranjera al país. Añadió que, en paralelo, se sostendrán coordinaciones sobre seguridad con otras delegaciones que también asistirán a la cita.

El viaje a Nueva York y la incorporación al Escudo de las Américas se anunciaron en la misma semana. Ambos temas se suman a la agenda del Gobierno con Estados Unidos, mientras la seguridad ciudadana sigue concentrando buena parte del debate público en el país.

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