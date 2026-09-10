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Un incendio de código 1 se registró la tarde de este jueves 10 de setiembre en Jesús María. El hecho ocurrió en el edifico Armonia ubicado en la cuadra 6 de la Avenida Cuba, causando daños materiales dentro del inmueble.

Hasta el lugar de los hechos se hicieron presentes cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos, entre ellas una escalera telescópica. Asimismo, acudieron tres unidades de ambulancia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), quienes permanecieron en la zona como medida preventiva.

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Unidades de bomberos llegan al lugar de la emergencia

Siniestro se originó por corto circuito, según el Cuerpo General de Bomberos

El vocero del SAMU, Cristian Montenegro, señaló que atendieron a una adulta mayor, identificada como María Aquino Acazo, quien sufrió un ataque de pánico tras lo ocurrido. ”El personal especializado, le brindó la atención necesaria de manera inmediata, logrando estabilizarla para que pueda ser llevar a un centro de Salud”, dijo.

Asimismo, el personal de bomberos informó que la emergencia se originó debido a un corto circuito ocurrido dentro del departamento. La emergencia obligó al despliegue de más de 20 personas de la brigada de bomberos.

Reporte de incendio en la página de Bomberos

Residentes fueron evacuados por prevención, pero incendio fue controlado

Ante la emergencia, los residentes del edificio fueron evacuados de manera preventiva, mientras el personal de emergencia realizaba las labores para controlar el siniestro.

”Estaba con mis hijos haciendo sus tareas cuando de repente escucho gritos y todos salieron corriendo. Mis vecinos solo gritaba incendio”, manifestó una inquilina que se encontraba pisos más abajo.

Luego de más de dos horas de intensas labores, los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio registrado en el piso 21 del edificio. Tras la emergencia, se reportaron daños materiales en el inmueble.