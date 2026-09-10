HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Incendio en piso 21 de edificio de Jesús María obliga a evacuar a residentes y deja daños materiales

El siniestro se registra en un inmueble ubicado en la cuadra 6 de la avenida Cuba de Jesús María. Al menos cuatro unidades de bomberos y una ambulancia se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia.

Incendio en Jesús María
Incendio en Jesús María | Composición LR / Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Un incendio de código 1 se registró la tarde de este jueves 10 de setiembre en Jesús María. El hecho ocurrió en el edifico Armonia ubicado en la cuadra 6 de la Avenida Cuba, causando daños materiales dentro del inmueble.

Hasta el lugar de los hechos se hicieron presentes cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos, entre ellas una escalera telescópica. Asimismo, acudieron tres unidades de ambulancia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), quienes permanecieron en la zona como medida preventiva.

TE RECOMENDAMOS

GUTIÉRREZ DEFIENDE A AMIGOS ¿Y EL PUEBLO? | MARCO RUBIO LLEGA AL PERÚ | ARDE TROYA
Unidades de bomberos llegan al lugar de la emergencia

Unidades de bomberos llegan al lugar de la emergencia

Siniestro se originó por corto circuito, según el Cuerpo General de Bomberos

El vocero del SAMU, Cristian Montenegro, señaló que atendieron a una adulta mayor, identificada como María Aquino Acazo, quien sufrió un ataque de pánico tras lo ocurrido. ”El personal especializado, le brindó la atención necesaria de manera inmediata, logrando estabilizarla para que pueda ser llevar a un centro de Salud”, dijo.

Asimismo, el personal de bomberos informó que la emergencia se originó debido a un corto circuito ocurrido dentro del departamento. La emergencia obligó al despliegue de más de 20 personas de la brigada de bomberos.

Reporte de incendio en la página de Bomberos

Reporte de incendio en la página de Bomberos

Residentes fueron evacuados por prevención, pero incendio fue controlado

Ante la emergencia, los residentes del edificio fueron evacuados de manera preventiva, mientras el personal de emergencia realizaba las labores para controlar el siniestro.

”Estaba con mis hijos haciendo sus tareas cuando de repente escucho gritos y todos salieron corriendo. Mis vecinos solo gritaba incendio”, manifestó una inquilina que se encontraba pisos más abajo.

Luego de más de dos horas de intensas labores, los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio registrado en el piso 21 del edificio. Tras la emergencia, se reportaron daños materiales en el inmueble.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Patrulla de la PNP cruza la luz roja, choca camioneta y deja 4 heridos en Jesús María: uno está en UCI

Patrulla de la PNP cruza la luz roja, choca camioneta y deja 4 heridos en Jesús María: uno está en UCI

LEER MÁS
Bus de la empresa CTI queda atrapado bajo puente de avenida Brasil: desinflaron las llantas para liberar el vehículo

Bus de la empresa CTI queda atrapado bajo puente de avenida Brasil: desinflaron las llantas para liberar el vehículo

LEER MÁS
Campo de Marte: la millonaria obra de la MML que mató 63 árboles y deja decenas en riesgo de colapsar

Campo de Marte: la millonaria obra de la MML que mató 63 árboles y deja decenas en riesgo de colapsar

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025