La familia de la víctima reveló que Giuseppe se contactó con ellos tras el asesinato. | Composición LR

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Nuevos testimonios y grabaciones permiten reconstruir parte de las horas previas al asesinato de Karina Gutiérrez y su hijo Augusto Leonardi, de 22 años, ocurrido el pasado 30 de agosto en Santa Anita. Los familiares de las víctimas aseguran que Giuseppe Leonardi habría mostrado una conducta aparentemente tranquila durante una reunión familiar, aunque algunos detalles de su comportamiento llamaron la atención.

Según los testimonios, Leonardi participó en una reunión familiar horas antes del crimen. Durante el encuentro se habría mostrado alegre y conversador, sin que los presentes imaginaran el desenlace que ocurriría posteriormente. Sin embargo, habría realizado una pregunta que luego cobró especial relevancia: consultó si las cámaras de seguridad de la vivienda funcionaban.

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Tras retornar al domicilio, la situación habría cambiado por completo. De acuerdo con los testimonios familiares, Leonardi inició una violenta discusión con Karina Gutiérrez. En medio del enfrentamiento, sus hijos habrían intentado intervenir para defender a su madre.

El conflicto terminó en un ataque con arma de fuego. Karina Gutiérrez y su hijo Augusto, de 22 años, fueron asesinados a balazos.

La videollamada después del ataque

Uno de los testimonios revelados por los familiares también describe lo que ocurrió minutos después del doble asesinato. Leonardi habría realizado una videollamada en la que apareció portando el arma de fuego y apuntándose con ella.

Durante la comunicación, el investigado habría asegurado que lo habían herido. En otro momento, según el relato de los familiares, habría pronunciado una frase que quedó registrada en el testimonio. "Yo soy malo, me iré preso", sostuvo en Latina Noticias.

Las circunstancias exactas de la comunicación y su contenido deberán ser establecidas y contrastadas como parte de las diligencias de la investigación.

Nueve meses de prisión preventiva

Mientras continúan las investigaciones, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Giuseppe Leonardi por los hechos ocurridos en Santa Anita. La medida permitirá que el Ministerio Público avance con las diligencias destinadas a esclarecer el doble asesinato y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Los familiares de Karina Gutiérrez y Augusto Leonardi, por su parte, han exigido que se aplique la máxima condena contra el investigado por los delitos que se le atribuyen.

La reconstrucción de las horas previas al crimen, los testimonios de los familiares y las grabaciones obtenidas por las autoridades serán claves para determinar qué ocurrió antes, durante y después del ataque que terminó con la vida de madre e hijo.