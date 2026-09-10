Stephanie Cayo quiere ser madre, pero pone fuerte condición en medio de relación con Alejandro Sanz: "Cuando haya un hogar bien establecido"
La actriz peruana Stephanie Cayo se sinceró sobre su deseo de maternar luego de que estallaron rumores de un embarazo en plenas vacaciones junto a su pareja, el cantante español Alejandro Sanz.
- Stephanie Cayo y Alejandro Sanz festejan juntos el campeonato de España en el Mundial 2026: “Qué maravilla”
- Stephanie Cayo impacta con tratamiento estético en el rostro para lucir más joven en medio de romance con Alejandro Sanz
Tras los rumores de embarazo que circularon en redes por una foto que compartió Alejandro Sanz, en la que Stephanie Cayo aparece formando un corazón sobre su vientre, la actriz peruana decidió aclarar su posición sobre traer un hijo al mundo. En diálogo con la mexicana Aislinn Derbez en su espacio ‘La magia del caos’, confesó que sí desea convertirse en madre, aunque bajo condiciones muy claras.
La protagonista de la serie de Netflix ‘DOC’ explicó que la maternidad es un anhelo presente, pero no inmediato. Su decisión está ligada a la estabilidad de un hogar y a la construcción de una pareja sólida, capaz de compartir responsabilidades y acompañarse en las luces y sombras.
PUEDES VER: ¿Stephanie Cayo embarazada de Alejandro Sanz?: actriz peruana genera revuelo con foto de su vientre y revela si está esperando un hijo
Stephanie Cayo confiesa su deseo de ser madre
La menor de las hermanas Cayo reconoció que la idea de tener hijos ha empezado a rondar con fuerza en su vida personal. Con franqueza, le confesó a Aislinn, hija del actor Eugenio Derbez: “Sí se me está antojando ya desde hace un tiempo. Me estoy acercando a los 40 y, de repente, por esa zona podría ser interesante”.
Al mismo tiempo, dejó claro que no siente presión ni urgencia y subrayó que su deseo de ser madre está condicionado a una relación estable: “No tengo prisa, ninguna prisa. Y, sin embargo, se me antoja, pero quiero que sea cuando haya un hogar bien formado, bien establecido”.
La actriz peruana fue tajante al explicar que no contempla la maternidad en solitario. Con firmeza, señaló: “Prefiero no ser mamá. No tiene ningún sentido”. Para ella, iniciar una familia sin pareja o recurrir a un donante no es una opción, porque considera que criar requiere apoyo mutuo.
PUEDES VER: Carla Campos Salazar reaparece en el extranjero tras cancelar boda con Curwen por imágenes con 'Grimmy' y sorprende en redes
Aunque descartó la maternidad en solitario para sí misma, mostró respeto hacia quienes sí la asumen. “No quiero mandar un mensaje al mundo donde se diga: ‘Yo lo puedo hacer todo sola’. Esto va a ser muy cuestionable y debatible, y respeto a todas las mujeres que han sido madres solteras”. En esa línea, profundizó en su visión de la crianza como un esfuerzo compartido: “Creo que hay que apoyarse en el otro y el otro tiene que apoyarse en ti. Y el equipo creo que es lo más importante”.
La artista, quien dejó claro que no establece fechas ni plazos para dar ese paso, compartió además que ya ha vivido experiencias de cuidado dentro de su familia, lo que le da una perspectiva distinta: “Yo siento que he maternado tanto tiempo, tantos años de mi vida, que no me quedaría con una sensación de no sé lo que es maternar”.