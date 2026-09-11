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El famoso comediante Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, ha fallecido a los 75 años tras una larga batalla por su salud. La noticia fue anunciada este viernes 11 de septiembre por Jorge Benavides y ha generado conmoción en la farándula nacional.

Su partida no solo marca el final de una etapa en la comicidad peruana, sino también el adiós a uno de los rostros más emblemáticos de la televisión humorística. Con más de cuatro décadas de trayectoria, Yuca se convirtió en un ícono gracias a su participación en programas como ‘Risas y Salsa’ y las producciones de Benavides, donde su capacidad de improvisación y su estilo único lo hicieron inolvidable

Comediante ‘Yuca’ falleció a los 75 años

“Nuestro querido Yuquita dejó de existir el día de hoy. Para mí es muy triste dar esta lamentable noticia. Y la única manera de recordarlo no es poniéndonos tristes, sino recordando hermosos momentos que vivimos juntos compartiendo risas y carcajadas”, escribió en sus redes sociales Jorge Benavides, quien incluyó en su publicación una mítica escena de Espejo en el sketch ‘La Farmacia’.

El humorista evocó con nostalgia la esencia del ícono de ‘Risas y Salsa’, resaltando: “Desde que nos dejó por su estado de salud jamás fue igual”. En esa línea, destacó que ‘Yuca’ siempre estaba listo para improvisar y arrancar carcajadas con su sola presencia. Entre risas, también rememoró las veces que el comediante le pedía su clásica “inflada de llanta” —un aumento de sueldo—, convirtiendo esos momentos en parte de la complicidad que los unía dentro y fuera del set.

“Yuquita, solo te nos adelantaste. QEPD, querido Yuquita. Un fuerte abrazo hasta el cielo. Y mi más sentido pésame a toda su Familia”, sentenció.

Jorge Benavides anunció la muerte de 'Yuca'. Foto: captura Instagram

¿Quién fue el comediante ‘Yuca?

Enrique Espejo nació en Barranca, Perú, el 22 de abril de 1951. Su debut artístico se dio en 1980, cuando Tulio Loza lo incluyó en su programa, y poco después ingresó a Risas y Salsa, donde Adolfo Chuiman le dio el apodo de ‘Yuca’. Desde entonces, su estilo se consolidó en la televisión nacional, convirtiéndose en uno de los rostros más queridos de la comicidad.

A lo largo de su carrera participó en segmentos memorables como ‘La Jugada Polémica’ y trabajó en producciones como ‘La Paisana Jacinta’, ‘El Wasap de JB’ y ‘JB en ATV’. Su capacidad para improvisar y generar humor con gestos simples lo convirtió en un referente indiscutible.

Sin embargo, la trayectoria de Espejo también estuvo marcada por controversias, como la denuncia pública realizada en 2019 por la actriz cómica Clara Seminara, quien lo acusó de tocamientos indebidos. Aunque el comediante afirmó que era inocente, la justicia lo condenó en primera instancia y posteriormente ratificó la sentencia. Pese a ello, en enero de 2026 Seminaria decidió desistir de continuar con el proceso, argumentando razones humanitarias vinculadas al delicado estado de salud de Espejo, lo que cerró uno de los capítulos más polémicos de su carrera.

¿De qué falleció ‘Yuca’?

La causa de fallecimiento de ‘Yuca’ no ha sido confirmada; sin embargo, se sabe que en marzo de 2025 sufrió una fuerte caída en una calle de Lince, donde fue hallado inconsciente de madrugada. El accidente lo llevó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un traumatismo encéfalocraneano severo y una fractura grave en la cabeza. Aunque logró salir de cuidados intensivos meses después, quedó postrado y su salud nunca se recuperó del todo, permaneciendo delicada hasta su partida definitiva en septiembre.