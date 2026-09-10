Jorge Nieto respalda facultades del Gobierno, mientras su bancada se divide entre el apoyo y rechazo al pedido

Nieto señaló que daría facultades a Fujimori para que no tengan 'excusas' al gobernar | Composición: LR.

Nieto señaló que daría facultades a Fujimori para que no tengan 'excusas' al gobernar | Composición: LR.

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¿Contradicción? En el Partido del Buen Gobierno hay posiciones distintas respecto del pedido de delegación de facultades presentado por el Poder Ejecutivo. El líder del partido, Jorge Nieto, señaló que otorgaría las facultades al Gobierno en los temas urgentes. Mientras tanto, los diputados de la agrupación vienen votando de manera distinta en las comisiones donde se ha solicitado una opinión sobre la propuesta del Ejecutivo.

"Se nos dijo que iban a dar seguridad a los peruanos desde el minuto uno. Ahora se dice: ‘Voy a gobernar desde el primer minuto, siempre que me entreguen facultades legislativas’. Solo están poniendo excusas. Aunque no sean las facultades que necesiten para enfrentar los problemas, aunque muchas de esas puedan darse por decretos de urgencia, le vamos a conceder todo lo que sea urgente. Para que no tengan más excusas y gobiernen", dijo Jorge Nieto durante una reunión del Partido del Buen Gobierno.

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Uno de los informes con opinión favorable al pedido de facultades provino de la Comisión de Defensa y Orden Interno. Al momento de votar el informe, los diputados Luis Quispe Candia y Edwin Espinoza —representantes del Partido del Buen Gobierno— votaron a favor de declarar viable el otorgamiento de facultades al Gobierno en ese ámbito.

Otra diputada que decidió desmarcarse de la votación fue Hilda Fernández. La legisladora de la organización política liderada por Nieto se abstuvo al votar el informe de la Comisión de Ciencia, que recomendaba otorgar facultades legislativas al Gobierno.

Otros diputados del Partido del Buen Gobierno siguen la línea opositora

Pero en otras comisiones, los diputados del Partido del Buen Gobierno votaron siguiendo la línea opositora al Poder Ejecutivo. En la Comisión de Energía y Minas, de donde salió el primer informe que recomendaba no otorgar las facultades al Gobierno, las diputadas Rossana Alayza, Gloria Hirache y Milagros Santana votaron a favor del informe de la comisión liderada por Juntos por el Perú.

En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se aprobó el segundo informe con una opinión negativa sobre el pedido. El documento, al igual que el de la Comisión de Energía y Minas, sostuvo que los temas en los que el Gobierno solicitaba facultades estaban poco claros y podrían prestarse a abusos descontrolados en el sector. Edgar Gonzáles, Rossana Alayza y Romina Uribe fueron los diputados del Partido del Buen Gobierno que respaldaron este informe.

Otros informes con opiniones favorables fueron rechazados. En la Comisión de Producción, los votos en contra de los diputados Edwin Espinoza, Nery Fernández e Hilda Fernández fueron necesarios para que se desestimara el documento. En la Comisión de Ciencia, pese a la abstención de Hilda Fernández, los diputados Nery Fernández y Segundo Castrejón votaron en contra del pedido.

Una comisión dirigida por el propio partido también fijó posición en contra del pedido del Gobierno. La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, presidida por Luis Quispe Candia, votó directamente en rechazo de la solicitud. El propio Quispe Candia votó en contra junto con sus compañeros de bancada Fernando García y Milagros Santana.