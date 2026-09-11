Adolescente de 16 años dispara contra comerciante durante asalto a minimarket en Manchay
El menor habría disparado contra la trabajadora luego de que esta se resistiera al robo. La PNP capturó a los dos jóvenes dos horas después y halló un arma de fuego y municiones.
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Un adolescente de 16 años fue intervenido por la Policía Nacional luego de que presuntamente disparara contra una comerciante durante el asalto a un minimarket ubicado en el sector de Manchay, en el distrito de Pachacámac. El hecho ocurrió durante la tarde y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.
Según la información policial, el menor llegó al local acompañado de otro adolescente de 16 años a bordo de un automóvil de color plomo. Ambos habrían ingresado al minimarket con la intención de apoderarse de S/500.
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Durante el asalto, la comerciante se habría resistido al robo y uno de los adolescentes realizó un disparo que la hirió. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital de Vitarte, donde permanece bajo atención médica.
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PNP detuvo a los adolescentes dos horas después
Tras el asalto, agentes de la Policía Nacional realizaron un seguimiento que permitió ubicar a los dos adolescentes aproximadamente dos horas después, al interior de una vivienda.
Durante la intervención, los efectivos incautaron un arma de fuego que habría sido utilizada en el ataque, además de municiones, pasamontañas y envoltorios que contendrían pasta básica de cocaína.
En el mismo operativo fue detenido Luis Díaz Huaraca, de 18 años, quien, de acuerdo con la versión policial, habría intentado ayudar a los adolescentes a escapar tras el asalto.
Los dos menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Familia, mientras que Díaz Huaraca afrontará las diligencias correspondientes como adulto.
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Policía afirma que menores estarían vinculados a otros asaltos
El coronel PNP Edward Flores, jefe de la Divincri Lima Este, sostuvo que los dos adolescentes tendrían experiencia previa en hechos delictivos y sabrían utilizar armas de fuego. "Son menores que ya tienen una amplia experiencia. Han participado en otros hechos, saben utilizar un arma", declaró el oficial.
La Policía también investiga si los intervenidos estarían vinculados con otros asaltos y extorsiones registrados en la zona. Por ahora, las autoridades continúan con las diligencias para determinar la participación de cada uno de los intervenidos en este caso y establecer si existen otros involucrados.