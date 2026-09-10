El mar frente a la costa peruana sigue con temperaturas superiores a lo habitual, y el calentamiento podría extenderse meses. Cuatro ondas Kelvin llegarán al litoral entre septiembre y noviembre. | composición LR

El mar frente a la costa peruana sigue con temperaturas superiores a lo habitual, y el calentamiento podría extenderse meses. Cuatro ondas Kelvin llegarán al litoral entre septiembre y noviembre. | composición LR

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El mar frente a la costa peruana continúa registrando temperaturas por encima de sus valores habituales y el calentamiento podría prolongarse durante los próximos meses. El vocero del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y de la Comisión Multisectorial del ENFEN, Luis Vásquez, informó que otras cuatro ondas Kelvin cálidas llegarán al litoral entre septiembre y noviembre, sumándose a las dos que ya arribaron a fines de agosto y comienzos de septiembre.

Estas condiciones explican parte de las actuales anomalías térmicas. Según IMARPE, Paita registra una anomalía de hasta 7,4 °C, mientras que en San José llega a 5,2 °C y en Tumbes a 3,3 °C. En Ilo, en el sur del país, la anomalía alcanza 4,4 °C.

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Cuatro ondas Kelvin avanzan hacia la costa peruana

Las ondas Kelvin transportan grandes cantidades de agua cálida hacia la costa y pueden elevar temporalmente la temperatura superficial del mar. Vásquez explicó que, tras el arribo de las dos primeras ondas, otras cuatro se encuentran en tránsito y podrían llegar entre septiembre y noviembre.

"Eso condiciona que el mar se va a mantener caliente y puede contribuir a pasar justamente a la condición extraordinaria", señaló el especialista.

Sin embargo, IMARPE aclaró que todavía no se puede afirmar que El Niño Costero haya alcanzado una condición extraordinaria. Para establecer esa categoría se debe evaluar el promedio mensual de las anomalías en la región Niño 1+2.

El especialista recordó que actualmente solo han transcurrido nueve días de septiembre y que las temperaturas pueden variar durante el mes. Para alcanzar la categoría extraordinaria, el promedio mensual debe superar los 3,5 °C de anomalía.

Paita tiene la mayor anomalía térmica

El registro de Paita no significa que esta localidad tenga necesariamente la temperatura absoluta más alta del litoral. La anomalía mide cuánto se aleja una temperatura del promedio que normalmente corresponde a esa zona.

En Paita, por ejemplo, se registraron alrededor de 24 °C, pero ese valor representa una anomalía de 7,4 °C debido a que se encuentra muy por encima de su promedio habitual.

En Tumbes, en cambio, la temperatura llegó a 28,5 °C, pero su anomalía fue menor: 3,3 °C. En Ilo se registraron 19,1 °C, equivalentes a una anomalía de 4,4 °C.

El mar seguirá caliente, pero no necesariamente con la misma intensidad

Vásquez explicó que el efecto de una onda Kelvin no implica que la temperatura aumente de manera permanente. Después de su paso puede producirse una disminución, aunque las condiciones podrían mantenerse por encima de lo normal debido al arribo de nuevas ondas.

El calentamiento también persiste debajo de la superficie. De acuerdo con el especialista, existe un núcleo de agua cálida que alcanza aproximadamente entre 150 y 200 metros de profundidad. En algunos sectores todavía se observan anomalías de hasta 6 °C alrededor de los 50 metros.

Durante junio y julio, incluso se llegaron a registrar anomalías de hasta 8 °C en determinados sectores.

¿El calentamiento del mar provocará lluvias intensas?

El aumento de la temperatura del océano puede favorecer una mayor evaporación y aportar humedad a la atmósfera. Vásquez explicó que cuando las temperaturas superficiales cercanas al litoral alcanzan aproximadamente 26 °C a 27 °C, este aporte de humedad puede adquirir mayor relevancia para la generación de precipitaciones.

No obstante, el riesgo no es el mismo durante todo el año. Perú atraviesa actualmente una temporada relativamente seca, por lo que el calentamiento no necesariamente se traducirá en lluvias intensas inmediatas.

El escenario cambia conforme avance la primavera y, especialmente, durante el verano. Febrero y marzo son los meses que concentran normalmente el mayor volumen de precipitaciones, por lo que la persistencia de temperaturas cálidas podría convertirse en un factor adicional de riesgo.

La combinación de un mar más cálido, mayor humedad y lluvias propias de la temporada podría incrementar la posibilidad de inundaciones, desbordes de ríos y huaicos, principalmente en zonas que ya presentan alta vulnerabilidad.

El Niño Costero entra en una etapa de vigilancia

Para IMARPE, las próximas semanas serán claves para determinar cómo evoluciona el actual calentamiento. Las cuatro ondas Kelvin que se aproximan podrían mantener elevado el contenido de calor del océano y prolongar las condiciones cálidas frente al litoral.

Aunque todavía no se confirma una condición extraordinaria, el arribo sucesivo de estas ondas mantiene abierto el escenario de una intensificación de El Niño Costero y coloca bajo vigilancia los posibles efectos que podrían manifestarse con mayor fuerza durante la temporada de lluvias.