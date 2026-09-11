Voceros de JP, AN y Obras en la Cámara de Diputados piden al gobierno presentar nuevo pedido de facultades

Pedido se da luego de las declaraciones de dos senadores de Fuerza Popular. Foto: composición LR

Pedido se da luego de las declaraciones de dos senadores de Fuerza Popular. Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los voceros de la Cámara de Diputados, César Holguín (Ahora Nación), Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) y Víctor Piñán (Obras), pidieron al premier Luis Galarreta que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso un nuevo proyecto de delegación de facultades legislativas.

El pedido, con carácter urgente, plantea que ese nuevo proyecto contenga solo dos materias: seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres, incluida la atención al fenómeno de El Niño. En el oficio, los diputados advirtieron sobre un riesgo concreto: que el Senado "distorsione el trámite bicameral" del proyecto de facultades que ya está en debate.

TE RECOMENDAMOS ¿FIN DE LA OPOSICIÓN? ZUNINI RESPONDE Y RUBIO SE REÚNE CON KEIKO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El oficio no es un simple pedido de prioridades. Detrás hay una alerta institucional. Los voceros señalaron que existen declaraciones públicas de senadores de la bancada de gobierno que apuntan a un plan específico.

Si la Cámara de Diputados aprueba solo una parte de las materias del proyecto de facultades original, el Senado restituiría las materias que quedaron fuera. Según los firmantes, esa maniobra "desconoce el alcance limitado" del rol revisor que la Constitución le asigna al Senado.

Los diputados atribuyeron esa postura a dos senadores en concreto: Martha Chávez Cossio y Carlos Mesía. Ambos, junto a otros legisladores de la bancada oficialista, habrían sostenido en público la intención de recomponer el proyecto en el Senado, aun cuando la Cámara de Diputados decida recortarlo.

Para los voceros, ese plan contraviene el diseño constitucional vigente y abre la puerta a que la delegación de facultades termine viciada de inconstitucionalidad.

El respaldo legal del pedido se apoya en tres normas. El artículo 104 de la Constitución establece que la delegación de facultades para legislar debe recaer sobre materia específica, con aprobación expresa y diferenciada por cada tema.

El artículo 108 del Reglamento del Congreso señala que las iniciativas del presidente de la República sobre delegación de facultades son competencia exclusiva de la Cámara de Diputados.

El artículo 25, literal a, del Reglamento del Senado, permite a los senadores modificar lo aprobado por Diputados, pero les prohíbe expresamente incorporar materias distintas a las que la Cámara de origen envió.

Con esas tres normas como base, los voceros plantearon una lectura clara. Si la Cámara de Diputados aprueba solo algunas materias del proyecto, el Senado no tendría facultad para restituir las que quedaron excluidas. Hacerlo, sostuvieron, equivaldría a incorporar materias que la Cámara de origen nunca aprobó. Eso, advirtieron, vulneraría el principio bicameral y el procedimiento legislativo que la propia Constitución establece.

Un pedido para blindar dos materias puntuales

El oficio no busca frenar el proyecto de facultades en trámite. Busca separarlo. Los voceros pidieron que el Ejecutivo presente una solicitud aparte, acotada solo a seguridad ciudadana y a la gestión de riesgos de desastres. La razón que dieron es doble.

Por un lado, aseguraron que esas dos materias concentran el mayor consenso ciudadano y la mayor urgencia nacional. Por otro, buscan que ese pedido puntual quede fuera del conflicto que ya rodea al proyecto más amplio, el que incluye la presunción de legítima defensa, la eliminación de la ley antiusura y modificaciones a la Dirección Nacional de Inteligencia.

Los firmantes calificaron su solicitud como una respuesta a "una necesidad objetiva de priorización temática". Pero también dejaron clara la preocupación de fondo. En el oficio hablaron de una "grave preocupación institucional" respecto al trámite legislativo actual.