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Pensión 65 inicia HOY 10 de septiembre el pago de S/350 en zonas alejadas con 'carritos y avioncitos pagadores': conoce el cronograma y los puntos de cobro

La campaña, que se extenderá hasta el 20 de octubre, habilitará 188 puntos de cobro en 14 regiones, comenzando por Puno y Apurímac, entre otras zonas del territorio nacional.

La campaña, que se extenderá hasta el 20 de octubre, busca acercar la subvención económica a más de 42,000 beneficiarios en regiones apartadas del Perú.
La campaña, que se extenderá hasta el 20 de octubre, busca acercar la subvención económica a más de 42,000 beneficiarios en regiones apartadas del Perú.Foto: composición LR
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Desde este jueves 10 de septiembre, Pensión 65 inicia el despliegue de sus “carritos y avioncitos pagadores” para acercar la subvención económica a adultos mayores que viven en las localidades más alejadas del país. La campaña se desarrollará hasta el 20 de octubre y contempla la instalación de 188 puntos de cobro en distintas regiones.

El operativo del programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) permitirá que más de 42.000 usuarios reciban S/350, correspondientes a la subvención bimestral del padrón de julio-agosto, sin tener que trasladarse hasta una agencia del Banco de la Nación o un agente Multired. El recorrido comenzará en comunidades de Puno y Apurímac y continuará por otras zonas del territorio nacional.

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Cronograma de pago de Pensión 65 en septiembre y octubre: fechas y puntos de cobro en La Libertad y Cusco

El cronograma contempla jornadas en diversos distritos y centros poblados. Para revisar el calendario completo por regiones, Pensión 65 habilitó el siguiente enlace: cronograma completo de Pensión 65

La Libertad

  • 11 de septiembre: Aricapampa, distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión, a las 7:30 a. m.
  • 11 de septiembre: C.P. San Ignacio, distrito de Sinsicap, provincia de Otuzco, a las 10:00 a. m.
  • 15 de septiembre: C.P. Cochabamba, distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión, a las 8:30 a. m.
  • 18 de septiembre: Succhamarca, distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión, a las 9:00 a. m.
  • 22 de septiembre: Shalcapata (ex-Marcabalito), distrito de Marcabal, provincia de Sánchez Carrión, a las 8:30 a. m.
  • 25 de septiembre: C.P. Llaguen, distrito de Sinsicap, provincia de Otuzco, a las 10:30 a. m.
  • 29 de septiembre: C.P. Uchubamba, distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión, a las 8:30 a. m.

Cusco

  • 10 de septiembre: Marcapata, distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi, a las 10:00 a. m.
  • 10 de septiembre: Accha, distrito de Accha, provincia de Paruro, a las 11:00 a. m.
  • 11 de septiembre: Lares, distrito de Lares, provincia de Calca, a las 10:00 a. m.
  • 11 de septiembre: Colquepata, distrito de Colquepata, provincia de Paucartambo, a las 9:00 a. m.
  • 12 de septiembre: Huanoquite, distrito de Huanoquite, provincia de Paruro, a las 9:00 a. m.
  • 21 de septiembre: C.P. Mollepata, distrito de Mollepata, provincia de Anta, a las 10:00 a. m.
  • 24 de septiembre: Chinchaypujio, distrito de Chinchaypujio, provincia de Anta, a las 9:00 a. m.
  • 5 de octubre: C.P. Paccaritambo, distrito de Paccaritambo, provincia de Paruro, a las 9:00 a. m.
  • 6 de octubre: Capacmarca, distrito de Capacmarca, provincia de Chumbivilcas, a las 8:00 a. m.
  • 6 de octubre: Inkawasi, distrito de Inkawasi, provincia de La Convención, a las 9:00 a. m.
  • 7 de octubre: Ccapi, distrito de Ccapi, provincia de Paruro, a las 8:00 a. m.
  • 9 de octubre: Ccatca, distrito de Ccatca, provincia de Quispicanchi, a las 9:30 a. m.
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Cronograma de pagos al sector público septiembre 2026: fechas para cobro de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

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Pensión 65 llevará el pago de S/350 a 188 localidades alejadas: regiones incluidas en la campaña

La campaña de pago mediante Empresas Transportadoras de Valores (ETV) alcanzará 188 puntos distribuidos en 14 regiones. Puno concentra la mayor cantidad, con 44 comunidades, seguido por Apurímac con 40. Arequipa y Loreto cuentan con 19 puntos cada una, mientras que Amazonas tendrá 13 y Cusco, 12.

El listado también comprende nueve puntos en Huánuco, ocho en Cajamarca, siete en La Libertad, seis en Ayacucho, cinco en Piura, tres en Áncash, dos en Lima y uno en Lambayeque. El despliegue busca acercar el cobro a los beneficiarios de las zonas donde el acceso a servicios financieros requiere mayores desplazamientos.

Los pagos se realizarán en espacios establecidos para la jornada y, además de facilitar el acceso a la subvención, permitirán que los usuarios puedan realizar sus compras en negocios de sus propias localidades. El recorrido de las ETV está previsto hasta el 20 de octubre, cuando concluirá en Untuca, en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, región Puno.

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