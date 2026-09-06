¿Blindar buses o enfrentar a las mafias? Lima presenta su nueva estrategia contra las extorsiones

La Municipalidad de Lima presenta un nuevo bus blindado para proteger a conductores del transporte público de extorsionadores, equipándolo con láminas de acero y vidrios antibalas. | MML

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La respuesta de la Municipalidad de Lima frente a la violencia que golpea al transporte público ahora tiene forma de una cabina blindada. La comuna y Emape presentaron el primer bus equipado con láminas de acero y vidrios antibalas para proteger al conductor de eventuales disparos de extorsionadores o sicarios.

El proyecto contempla, en una primera etapa, 250 buses de cinco empresas de transporte público. La cabina reforzada protege principalmente al chofer y fue sometida a una prueba en la que uno de los vidrios resistió cinco impactos sin ser atravesado. Sin embargo, el sistema no constituye un blindaje integral del vehículo ni protege de la misma manera a los pasajeros.

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La medida llega después de meses de ataques contra trabajadores del transporte. El Ministerio Público presentó en febrero un estudio sobre las víctimas de atentados vinculados a presuntos actos de extorsión en Lima y Callao, mientras que durante este año la Fiscalía ha continuado investigando ataques con armas de fuego contra buses y conductores.

Más cámaras para enfrentar una violencia que ya está dentro de los buses

Además del blindaje, las unidades contarán con cámaras de videovigilancia con un campo de visión de 180 grados y herramientas de inteligencia artificial. Según la Municipalidad, el sistema utiliza 87 algoritmos para identificar rostros y armas y permitirá transmitir imágenes en tiempo real a la central de seguridad municipal mediante internet satelital.

El anuncio supone reforzar una estrategia que la propia gestión municipal ya había planteado meses atrás. En enero, Renzo Reggiardo propuso monitorear desde la central municipal las cámaras instaladas en los buses y utilizar esa información para prevenir extorsiones y atentados.

La diferencia ahora es que la respuesta incorpora una barrera física frente a los disparos. Pero el problema permanece: las cámaras pueden registrar un ataque y una cabina puede proteger al conductor, pero ninguna de las dos medidas desarticula por sí misma a las bandas que cobran cupos o envían sicarios.

Una protección para el chofer, no una solución contra la extorsión

El propio tipo de blindaje revela los límites de la medida. La prioridad está puesta en crear una zona protegida alrededor del conductor, precisamente uno de los principales blancos de los ataques. El resto de pasajeros continúa dependiendo de otras medidas de seguridad.

La presentación ocurre, además, cuando las autoridades ya han desplegado distintas respuestas frente a la extorsión. El Mininter ha trabajado con empresas de transporte para intercambiar información y fortalecer estrategias contra este delito, mientras que la Municipalidad ha anunciado herramientas de monitoreo y canales de denuncia.

Por eso, el desafío no está únicamente en conseguir que un vidrio resista una bala. El resultado de esta estrategia tendrá que medirse en algo más difícil: si las amenazas disminuyen, si los ataques dejan de repetirse y, sobre todo, si las investigaciones permiten identificar y detener a quienes están detrás de las extorsiones al transporte público.

La Municipalidad también presentó a la primera promoción de la Guardia Metropolitana, cuyos integrantes portarán armas de fuego con autorización de Sucamec. Según la comuna, esta fuerza busca complementar y no reemplazar el trabajo de la Policía Nacional.