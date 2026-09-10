Fenómeno El Niño: Senamhi anuncia el inicio de lluvias intensas en la costa y sierra de Piura y en Tumbes
Especialistas advierten que la acumulación de humedad y el calentamiento histórico del mar impulsarán precipitaciones de mediana intensidad a mediados de septiembre en ambas regiones norteñas.
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El jefe zonal del Senamhi en Piura y Tumbes, Jorge Carranza, informó que se prevé el inicio de precipitaciones de mayor intensidad en ambas regiones norteñas para mediados de septiembre. En esa línea, afirmó que estas precipitaciones ya son consecuencia del Fenómeno El Niño, el cual mantiene el mar con temperaturas elevadas.
Al respecto, el especialista detalló que, debido a la humedad concentrada en ambos departamentos, se esperan lluvias los días 15, 16 y 17 de septiembre. Estas alcanzarán acumulados de entre 10 y 15 milímetros. En el caso de Piura, las precipitaciones se focalizarán en la zona de la sierra y en las provincias de Piura y Talara.
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"Tenemos una gran predisposición para que en Tumbes comiencen a incrementarse las lluvias. Para los días 15, 16 y 17 hay una gran concentración de humedad. Estas lluvias ya están en el contexto del Fenómeno El Niño. Para Piura, igual que en Tumbes, tenemos almacenada mucha agua", expuso el funcionario.
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Temperatura del mar supera récords históricos
Con relación a la temperatura del mar, Carranza explicó que, debido a la llegada continua de ondas Kelvin con agua caliente, el mar ha alcanzado los 27.8 grados centígrados en Talara, ubicándose muy por encima de sus valores normales. En tanto, en Paita la temperatura registra 25.3 grados centígrados, superando también su promedio histórico habitual.