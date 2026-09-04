Llega el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche y no volverá a ocurrir en más de 80 años

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El eclipse solar total está previsto para el 2 de agosto de 2027 y promete convertirse en uno de los eventos astronómicos más impresionantes de los próximos años. Durante unos minutos, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol hasta cubrir por completo el disco solar y sumergir en oscuridad a las regiones situadas bajo su sombra.

La totalidad alcanzará una duración máxima cercana a los 6 minutos y 23 segundos, dependiendo del punto exacto desde el que se observe. La franja de totalidad recorrerá parte del sur de Europa, el norte de África y Oriente Medio, antes de internarse en el océano Índico. En las proximidades de Luxor, Egipto, se alcanzará una de las duraciones más extensas, de algo más de seis minutos.

Se trata de un fenómeno especialmente esperado porque un eclipse de esta duración no volverá a repetirse hasta 2114. El eclipse total de 1991, en cambio, llegó a superar los seis minutos y medio, por lo que el evento de 2027 debe entenderse como uno de los más prolongados de las próximas décadas.

¿Dónde se podrá ver el “eclipse del siglo”?

El recorrido comenzará sobre el océano Atlántico y alcanzará el extremo sur de Europa. La sombra atravesará el estrecho de Gibraltar y continuará por Marruecos, Argelia y Túnez, para después avanzar hacia Libia, Egipto y otras zonas de Oriente Medio.

La trayectoria continuará por Arabia Saudí, Yemen y el extremo noreste de Somalia, antes de finalizar sobre el océano Índico. La llamada franja de totalidad será el lugar privilegiado para contemplar cómo la Luna bloquea completamente al Sol.

Egipto será uno de los destinos más destacados, especialmente la zona de Luxor y el valle del Nilo. En Luxor, la totalidad alcanzará aproximadamente 6 minutos y 22 segundos, una duración excepcional para quienes se encuentren en la ciudad durante el máximo del fenómeno.

El eclipse también podrá contemplarse de manera total en el extremo sur de España, mientras que otras regiones europeas quedarán fuera de la franja de totalidad y solo observarán una ocultación parcial.

Durante los minutos de totalidad, el cielo adquirirá una apariencia nocturna en pleno día. Las estrellas podrán hacerse visibles y la corona solar, la capa exterior de la atmósfera del Sol, aparecerá alrededor de la silueta oscura de la Luna. En los instantes previos y posteriores también pueden observarse fenómenos como las perlas de Baily y el llamado anillo de diamante.

¿Se podrá ver el eclipse solar 2027 desde el continente americano?

No. El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 no será visible desde América. La trayectoria de totalidad se concentrará en el Atlántico, Europa meridional, África, Oriente Medio y el océano Índico.

Esto significa que quienes se encuentren en países como Perú, Estados Unidos, México, Colombia, Chile o Argentina no podrán observar directamente la fase de totalidad desde sus territorios.

El hecho de que no sea visible desde América no significa que el continente tenga que esperar demasiado para volver a experimentar un eclipse solar destacado. Sin embargo, un eclipse solar anular ocurrirá el próximo 6 de febrero de 2027 y tendrá visibilidad en partes de Sudamérica y África.

¿Qué es un eclipse solar total?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y bloquea total o parcialmente la luz que llega desde nuestra estrella. En el caso de un eclipse solar total, la Luna cubre por completo el disco visible del Sol para los observadores que se encuentran dentro de una zona determinada de la superficie terrestre.

La NASA explica que durante la totalidad puede observarse la corona solar, que normalmente queda ocultada por el intenso brillo del disco solar. Sin embargo, esta fase dura solo unos minutos y está rodeada por etapas parciales en las que una parte del Sol permanece visible.

Por eso, el oscurecimiento del cielo no significa que todo el eclipse pueda observarse sin protección. La posibilidad de mirar directamente al Sol sin protección se limita al breve periodo de totalidad absoluta; antes y después, cuando cualquier parte del disco solar sea visible, es necesario utilizar protección adecuada.

¿Cómo ver un eclipse solar con seguridad?

La NASA recomienda utilizar gafas para eclipses o visores solaresque cumplan la norma internacional ISO 12312-2. Estos dispositivos están diseñados específicamente para bloquear la radiación solar peligrosa y no deben confundirse con unas gafas de sol convencionales, que no ofrecen protección suficiente.

Las gafas deben utilizarse durante todas las fases parciales del eclipse. Tampoco se debe mirar directamente al Sol a través de binoculares, telescopios o cámaras si estos equipos no cuentan con filtros solares adecuados colocados correctamente, ya que pueden concentrar la luz y provocar lesiones oculares graves.

Otra alternativa segura consiste en observar el fenómeno de manera indirecta mediante un proyector estenopeico, que permite proyectar la imagen del Sol sobre una superficie sin mirar directamente hacia él. La NASA incluye este método entre las opciones para observar un eclipse de forma segura.