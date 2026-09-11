52 diputados ya votaron en contra del pedido de facultades: rechazo definitivo lo definirá Obras y Buen Gobierno

Bancadas de Nieto y Belmont serán claves en el proceso de aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo | Composición: LR.

Bancadas de Nieto y Belmont serán claves en el proceso de aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo | Composición: LR.

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En las comisiones de la Cámara de Diputados, ya se discute el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori. En ocho grupos de trabajo, los diputados han votado informes que rechazan o respaldan la solicitud del Ejecutivo. Hasta el momento, 52 congresistas han votado en contra del pedido desde sus respectivas comisiones. Estos votos provienen de las bancadas opositoras: Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Obras. Sin embargo, estas dos últimas han mostrado votos disidentes que podrían cambiar el rumbo de la solicitud.

Diputados de estas dos organizaciones políticas han votado a favor del oficialismo. En la Comisión de Defensa, donde se aprobó un informe que declara viable otorgar facultades al Ejecutivo, Luis Quispe Candia y Edwin Espinoza votaron a favor del documento. Ambos integrantes del Partido del Buen Gobierno tuvieron esta posición disidente, al igual que las diputadas de Obras Máximo Peralta y Andrea Medina, quienes optaron por abstenerse en lugar de votar en contra del informe.

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En el partido de Ricardo Belmont, el apoyo también terminó favoreciendo al oficialismo. En la Comisión de Medio Ambiente, Medina decidió abstenerse y Jeeny Samanez votó a favor del informe que declaraba viable otorgar las facultades. Ante el empate en la votación, el presidente de la comisión, el fujimorista Arturo Alegría, decidió aprobar el informe.

Con los 52 votos concentrados momentáneamente en la oposición, el panorama comienza a aclararse. Para que el pedido presentado por el Ejecutivo sea rechazado, se necesitan al menos 65 votos. De los congresistas que ya han marcado posición, restan 13: ocho son diputados de Ahora Nación y Juntos por el Perú, grupos que ya parecen haber definido completamente su posición de oposición. A falta de cinco votos para alcanzar ese resultado, quedan ocho votos en disputa: los de los diputados Henry Albañil, Arturo Eusebio, Dina Hancco y Víctor Piñán, de Obras; y Carmen Duarte, Miguel Huamán, Lila Prado y Óscar Reto, del Partido del Buen Gobierno.

De aprobarse el pedido de facultades en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, el Pleno de Diputados tendrá que decidir el futuro de esta solicitud. De los 130 congresistas de la Cámara Baja, 32 pertenecen al Partido del Buen Gobierno y Obras. Sin su apoyo, los 42 congresistas del bloque de izquierdas —Ahora Nación y Juntos por el Perú— no podrían hacer frente al bloque de derechas cercano al Gobierno —Renovación Popular y Fuerza Popular—, que suma 56 votos.

Las comisiones que faltan

Con ocho comisiones que ya emitieron su pronunciamiento sobre el tema, quedan cuatro grupos de trabajo que todavía deberán definir su posición respecto al pedido del Poder Ejecutivo. Se trata de las comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; y Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría.

Cada uno de estos grupos de trabajo deberá definir sus agendas para abordar el pedido en los próximos días. En la Comisión de Economía, está programado que la sesión en la que se debatirá el próximo informe se realice este lunes 14. Esta comisión es la única presidida por Ahora Nación, uno de los principales partidos opositores. En su mesa directiva también participan Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, y Juan Cabrera Nieto, de Obras.

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La Comisión de Economía concentra algunos de los puntos clave del pedido. La propuesta de facultades contempla modificar el marco aduanero. Desde el Ejecutivo argumentan que con ello se reducirían los tiempos y costos del comercio exterior. Asimismo, buscan modificar la Ley de Obras por Impuestos para incluir proyectos de gestión del riesgo de desastres, infraestructura de defensa civil y simplificar las inversiones de emergencia.

De las otras tres comisiones restantes, ninguna es presidida por el partido oficialista. La excepción más cercana es la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría, liderada por Paola Martínez Paitán, diputada de Renovación Popular. Los otros grupos de trabajo todavía no han acordado cuándo debatirán sus respectivos informes.

Nieto se pronuncia sobre el tema

La posición de Jorge Nieto respecto al pedido de facultades realizado por el Ejecutivo ha tenido algunos cambios. Inicialmente, Nieto señaló que respaldaría la solicitud. Sin embargo, más recientemente, el líder del Partido del Buen Gobierno indicó que su bancada ahora evalúa no apoyarla.

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El cambio de posición se produjo luego de que Martha Chávez declarara en una entrevista que el Senado podría aprobar todo el pedido de facultades sin los recortes realizados por la Cámara de Diputados. Según Nieto, no respaldarán una propuesta que implique desconocer el Reglamento del Senado o los límites establecidos por la Constitución. El excandidato presidencial cuestionó que se pretenda aprobar el pedido sin considerar las modificaciones que eventualmente realice la Cámara de Diputados.

Nieto también sostuvo que el Gobierno de Keiko Fujimori cuenta con otras herramientas para implementar sus medidas y descartó que dependa exclusivamente de la delegación de facultades. Recordó que durante el Fenómeno de El Niño tuvo que afrontar una situación de emergencia sin contar con estas atribuciones y mencionó los decretos de urgencia como una alternativa.