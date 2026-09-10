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Romina Gachoy sorprendió con la fiesta de 15 años de la hija de Angie Jibaja digna de cuento de hadas: “Mi reina...”

Romina Gachoy manifestó su felicidad al mostrar un video de la impresionante fiesta de quince años de la hija de Jean Paul Santa María y Angie Jibaja.

Romina Gachoy y la hija de Angie Jibaja
Romina Gachoy y la hija de Angie Jibaja
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La influencer Romina Gachoy quiso que el cumpleaños de quince años de la hija de Jean Paul Santa María y Angie Jibaja fuera inolvidable, dedicándole un cálido mensaje en su día. La artista uruguaya también reveló los pormenores de la fiesta que preparó, considerándola como su propia hija.

PUEDES VER: ¿Qué fue de Andrés Mesía, el segundo ‘Jaimito’ de “Al fondo hay sitio”?

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Romina Gachoy muestra la sorprendente fiesta de quince años para la hija de Angie Jibaja

Reconocida por el cariño que muestra hacia los hijos mayores de su pareja Jean Paul Santa María, Romina Gachoy los cuida y educa como una madre. Organizó una fiesta especial para la joven, quien decidió tener un festejo diferente al tradicional quinceañero.

En su cuenta oficial de Instagram, la influencer publicó un video donde exhibe la celebración en una casa de campo con piscina y una decoración inspirada en Hawái. La joven Gia se mostró alegre durante toda la fiesta.

En solo dos semanas, logramos cumplir el sueño de mi reina para celebrar sus quince años de manera muy especial con una Pool Party temática de Hawái,” expresó Romina Gachoy junto al video, generando rápidamente comentarios de sus seguidores en las redes sociales.

De nuevo, Romina Gachoy recibió elogios de sus seguidores, quienes aprecian el amor que siente por los hijos de Jean Paul Santa María y cómo los cuida como si fueran suyos.

“Sabemos que lo haces de corazón, pero también es cierto que en esta vida todo regresa. Recibirás un 101% de todo lo bueno que haces con esos niños.” “Todo se ve hermoso, Gia y su mami lucen radiantes.”, comentaron algunos. Otros resaltaron, “Es asombroso que esos niños lograran superar sus situaciones pasadas”.

Romina Gachoy comparte detalles del quinceañero.

Romina Gachoy comparte detalles del quinceañero.

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