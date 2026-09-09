La comisión, que operará durante seis meses, buscará formular acciones de capacitación y reconversión laboral para preparar a los trabajadores ante los desafíos del avance tecnológico. | Foto: composición LR

La comisión, que operará durante seis meses, buscará formular acciones de capacitación y reconversión laboral para preparar a los trabajadores ante los desafíos del avance tecnológico. | Foto: composición LR

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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, instaló una comisión sectorial que analizará los efectos de la inteligencia artificial, la automatización y la robotización en el empleo y las relaciones laborales del sector privado en Perú. La iniciativa busca identificar con anticipación los cambios que estas tecnologías producirán en el mercado laboral.

La comisión evaluará qué ocupaciones y competencias podrían modificarse con el avance tecnológico, con el propósito de preparar a los trabajadores antes de que sus puestos sean afectados. Sheput sostuvo que la respuesta debe centrarse en fortalecer capacidades, facilitar la transición hacia nuevas ocupaciones y aprovechar la innovación para generar productividad y oportunidades laborales.

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Comisión del MTPE analizará cómo la inteligencia artificial transformará el empleo en Perú

El grupo de trabajo tendrá una composición multidisciplinaria e incluirá a representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), trabajadores y empleadores. Además, podrá convocar a entidades públicas y privadas, organismos internacionales y especialistas vinculados con las materias que serán examinadas.

Entre sus funciones estará estudiar los efectos de la inteligencia artificial, la automatización y la robotización sobre el empleo, las condiciones laborales y la organización de los procesos productivos. También revisará cómo los sistemas automatizados pueden intervenir en decisiones relacionadas con la contratación, la evaluación y la organización del trabajo, así como los posibles riesgos para la dignidad, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la libertad sindical y otros derechos fundamentales.

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La instalación de esta comisión responde a un planteamiento realizado durante la sesión extraordinaria número 49 del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). De acuerdo con el MTPE, la medida busca convertir esa propuesta en una acción orientada a anticipar los cambios tecnológicos mediante una política laboral preventiva y centrada en las personas.

"La inteligencia artificial debe transformar el empleo, no desplazar a los trabajadores. Nuestra responsabilidad es conducir este proceso para que la innovación genere productividad, nuevas oportunidades y mejores empleos, sin dejar a nadie atrás. No podemos esperar que una persona pierda su empleo para recién ofrecerle una alternativa. Debemos anticiparnos, fortalecer sus capacidades y facilitar su tránsito hacia las ocupaciones que demandará el nuevo mercado laboral", precisó.

Gobierno plantea capacitación y reconversión laboral ante el avance de nuevas tecnologías

La comisión contará inicialmente con seis meses de funcionamiento y deberá presentar un informe técnico final basado en evidencia. El documento incluirá un diagnóstico de los efectos identificados y formulará acciones relacionadas con capacitación, reconversión laboral, certificación de competencias, promoción del empleo y protección de los derechos laborales.

Dentro de las medidas que podrá plantear también se encuentran recomendaciones y, cuando corresponda, propuestas normativas para responder a los desafíos derivados de la transformación tecnológica. El objetivo es establecer una hoja de ruta que permita fortalecer la empleabilidad y orientar la preparación de los trabajadores frente a las nuevas demandas del mercado.