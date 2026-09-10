Alejandro Aguinaga agrede a trabajador del Congreso durante la sesión de Comisión de Justicia

Incidente ocurrió durante la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado. Foto: captura de pantalla

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Alejandro Aguinaga, secretario de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, golpeó con la palma de la mano el brazo de un asesor del grupo de trabajo durante la sesión de este 10 de setiembre.

El hecho ocurrió mientras el congresista de Fuerza Popular realizaba su intervención y el trabajador coordinaba, en paralelo, con la presidenta de la comisión, Katherine Ampuero, de Renovación Popular.

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Tras el golpe, Aguinaga se dirigió a Ampuero en tono molesto: "Disculpe, señora presidenta, es totalmente inoportuno". Y agregó una advertencia directa: "Tiene que aprender a respetar".

El episodio se registró dentro de la propia sala de sesiones, a la vista de los demás integrantes de la comisión. El asesor agredido forma parte del equipo técnico que da soporte a la mesa directiva. Su labor, en ese momento, era trasladarle información a Ampuero mientras Aguinaga hablaba, una dinámica habitual en las comisiones del Senado.