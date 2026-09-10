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Alejandro Aguinaga agrede a trabajador del Congreso durante la sesión de Comisión de Justicia

El incidente se produjo mientras el congresista de Fuerza Popular intervenía y el asesor coordinaba con la presidenta, Katherine Ampuero, generando tensión en la sala.

Incidente ocurrió durante la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado. Foto: captura de pantalla
Incidente ocurrió durante la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado. Foto: captura de pantalla
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Alejandro Aguinaga, secretario de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, golpeó con la palma de la mano el brazo de un asesor del grupo de trabajo durante la sesión de este 10 de setiembre.

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El hecho ocurrió mientras el congresista de Fuerza Popular realizaba su intervención y el trabajador coordinaba, en paralelo, con la presidenta de la comisión, Katherine Ampuero, de Renovación Popular.

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Tras el golpe, Aguinaga se dirigió a Ampuero en tono molesto: "Disculpe, señora presidenta, es totalmente inoportuno". Y agregó una advertencia directa: "Tiene que aprender a respetar".

El episodio se registró dentro de la propia sala de sesiones, a la vista de los demás integrantes de la comisión. El asesor agredido forma parte del equipo técnico que da soporte a la mesa directiva. Su labor, en ese momento, era trasladarle información a Ampuero mientras Aguinaga hablaba, una dinámica habitual en las comisiones del Senado.

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