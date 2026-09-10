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El experimento que cambió una parte de Uruguay: plantaron pinos y 20 años después los ríos transportaban menos agua

Un estudio de dos décadas en Uruguay revela el impacto de la forestación en el agua. La investigación comparó cuencas con pastizales y pinos, mostrando diferencias significativas tras cuatro años.

Un estudio de 20 años en Uruguay revela que reemplazar pastizales por plantaciones de pinos afecta notablemente el comportamiento del agua en las cuencas.
Un estudio de 20 años en Uruguay revela que reemplazar pastizales por plantaciones de pinos afecta notablemente el comportamiento del agua en las cuencas. | Foto: Revista Forestal
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Durante dos décadas, científicos estudiaron qué ocurría con el agua cuando un terreno de pastizales era reemplazado por una plantación de pinos en el norte de Uruguay. El experimento permitió comparar dos cuencas vecinas bajo condiciones similares y seguir los cambios desde antes de la forestación hasta que los árboles alcanzaron la madurez.

Los resultados mostraron que el efecto no apareció de inmediato. Cuatro años después de plantar los pinos, comenzaron a detectarse diferencias en el comportamiento del agua y, al finalizar los 17 años posteriores a la forestación, la cuenca cubierta por árboles había producido 35% menos agua que la que permaneció como pastizal.

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Un experimento de 20 años permitió comparar los efectos de los pinos

La investigación comenzó en el año 2000 en la estancia La Corona, dentro de la cuenca del río Tacuarembó. Los científicos seleccionaron dos cuencas contiguas de 69 y 108 hectáreas y durante los primeros tres años mantuvieron ambas como pastizales para establecer una línea de referencia.

En julio de 2003, la cuenca de 108 hectáreas fue plantada con pino taeda, mientras que la otra continuó cubierta por pastizales. Los investigadores siguieron registrando precipitaciones, caudal de los arroyos y niveles de agua subterránea hasta junio de 2020.

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El efecto apareció cuatro años después y redujo los caudales

Los primeros años después de la plantación no mostraron cambios importantes entre ambas cuencas. Sin embargo, a partir del cuarto año comenzaron a aparecer diferencias y estas se hicieron más claras durante los últimos 12 años del estudio, cuando los pinos habían crecido considerablemente.

El análisis determinó que el agua producida por la cuenca forestada cayó 35% durante los 17 años posteriores a la plantación. Además, los caudales altos se redujeron entre 40% y 50%, mientras que los caudales bajos disminuyeron entre 50% y 70%.

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