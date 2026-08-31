Sinchi Roca: documentos de Serpar registran bosque de 24 mil árboles antes de obras del Metropolitano | Actualidad Ambiental

Sinchi Roca: documentos de Serpar registran bosque de 24 mil árboles antes de obras del Metropolitano | Actualidad Ambiental

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El parque Sinchi Roca, ubicado en Comas, perdió progresivamente parte de su extensión para dar paso a infraestructura vinculada al Metropolitano. Una investigación de Actualidad Ambiental revela que, antes de las obras, en la zona intervenida existía un bosque ecológico con aproximadamente 24 mil ejemplares forestales, de acuerdo con documentos oficiales revisados por dicho medio.

La información contrasta con la posición sostenida por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Servicio de Parques de Lima (Serpar), instituciones que señalan que el terreno intervenido correspondía a un antiguo relleno sanitario.

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El caso, que comenzó con un reclamo de vecinos de Comas por la reducción de áreas verdes, continúa en disputa judicial y actualmente se encuentra en el Tribunal Constitucional (TC).

Parque Sinchi Roca perdió 10 hectáreas para infraestructura del Metropolitano

El Sinchi Roca es uno de los principales espacios públicos de Lima Norte y cuenta con una extensión aproximada de 54 hectáreas. El parque es utilizado por vecinos de Comas y de distritos cercanos como Carabayllo, Independencia y Los Olivos.

La primera cesión de terrenos se produjo en 2009. Mediante el Acuerdo de Concejo N.° 121, la Municipalidad de Lima autorizó la entrega de aproximadamente 7,8 hectáreas a Protransporte, entidad que posteriormente fue absorbida por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

El área fue destinada al denominado Patio Aplicación Norte del COSAC I, utilizado para el abastecimiento de combustible, mantenimiento y estacionamiento de los buses del Metropolitano.

En 2017 se cedieron otras 2,2 hectáreas mediante el Acuerdo de Concejo N.° 212, con el objetivo de ampliar la infraestructura asociada al sistema de transporte hacia Comas y Carabayllo.

En total, las cesiones alcanzaron unas 10 hectáreas, equivalentes al 18,5% del área total del parque, según la investigación de Actualidad Ambiental.

Documentos registran un bosque de 24 mil ejemplares

Uno de los principales puntos de controversia es qué existía en el terreno antes de la construcción de la infraestructura del Metropolitano.

La MML y Serpar han sostenido que la zona correspondía a un relleno sanitario. Sin embargo, un documento elaborado por Serpar en febrero de 2009 registra una situación distinta.

Se trata del Informe N.° 002-2009/SERPAR-LIMA/GAV/DA/MML, fechado el 10 de febrero de ese año. El documento reconoce la existencia del Bosque Ecológico Sinchi Roca y señala que contaba con aproximadamente 24 mil ejemplares forestales.

Entre las especies registradas figuraban eucaliptos, casuarinas, molles, tecomas, mimosas y fresnos. El informe precisa, además, que las plantaciones tenían aproximadamente seis años de antigüedad.

El mismo documento señala que alrededor del 35% del bosque presentaba mortandad, debido a las características del terreno, que anteriormente había funcionado como relleno sanitario. Es decir, ambas versiones —la existencia del relleno y la del bosque— aparecen vinculadas en la documentación revisada.

Imágenes satelitales muestran cambio en la zona

La investigación también revisó imágenes satelitales de Google Earth correspondientes a 2009.

En una imagen del 2 de marzo de 2009 se observan áreas verdes en el sector que posteriormente sería intervenido. En otra imagen, correspondiente al 14 de abril del mismo año, la vegetación ya no aparece y se observa el terreno despejado.

Además, documentos relacionados con la implementación de un sistema de riego en el parque hacen referencia al denominado bosque ecológico. La obra fue contratada en 2004 y tuvo como objetivo mejorar el riego de la zona.

De acuerdo con la documentación revisada por Actualidad Ambiental, el sistema de riego habría representado una inversión superior a S/130 mil.

La existencia de vegetación en el lugar también había sido mencionada años antes en publicaciones institucionales de la Municipalidad de Lima. En una revista publicada en enero de 2004, el entonces alcalde Luis Castañeda Lossio señaló que se proyectaba sembrar aproximadamente 20 mil árboles en Comas, luego de recuperar una zona que anteriormente era un desmonte.

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Vecinos demandaron a la Municipalidad de Lima

La reducción del área del parque motivó que la Asociación de Gestión y Defensa del Parque Zonal Sinchi Roca y Espacios Públicos, integrada por vecinos de Comas y zonas aledañas, presentara en 2021 una demanda de amparo contra la MML y Serpar.

En noviembre de 2022, el Poder Judicial emitió una sentencia favorable a los demandantes. El fallo ordenaba implementar un parque de 100.528 metros cuadrados como compensación por el área que había sido utilizada para construir el Patio de Maniobras del Metropolitano.

Sin embargo, el proceso tuvo un nuevo giro en septiembre de 2025. Una segunda sentencia dejó sin efecto la decisión anterior y eximió a la Municipalidad de Lima de ejecutar dicha compensación.

Los vecinos apelaron y el caso llegó al Tribunal Constitucional, donde permanece pendiente de resolución.

¿Qué se sabe sobre la compensación ambiental?

Cuando se autorizó la primera cesión de terrenos en 2009, el Acuerdo de Concejo N.° 121 estableció que Protransporte debía entregar a Serpar una compensación destinada a la rehabilitación de la zona mediante una propuesta paisajística.

También se contemplaron acciones relacionadas con áreas verdes, riego, tratamiento paisajístico y conservación.

Sin embargo, la investigación de Actualidad Ambiental señala que la documentación disponible no permite determinar con precisión si aquella compensación fue ejecutada y en qué magnitud.

Posteriormente, los estudios ambientales vinculados con las obras del Metropolitano incluyeron medidas de compensación. No obstante, estos documentos fueron aprobados años después de la desaparición del bosque registrado en 2009.

En particular, el estudio de impacto ambiental de la ampliación del Metropolitano menciona compensaciones relacionadas con árboles ubicados en bermas de las avenidas intervenidas, pero no identifica los 24 mil ejemplares registrados en el bosque ecológico del Sinchi Roca.

Por otro lado, el informe sustentatorio del Patio Taller Chimpu Ocllo señala que en la zona intervenida existían 30 árboles al momento de ejecutarse dicha obra.

La diferencia entre ambas cifras forma parte de los cuestionamientos planteados por los vecinos y constituye uno de los aspectos discutidos en el proceso judicial.

La norma establece medidas de compensación

La Ordenanza Municipal N.° 1852, vigente desde 2014, establece disposiciones para la protección de áreas verdes y árboles en Lima Metropolitana. En términos generales, cuando un árbol o área verde resulta afectado por tala, traslado o una intervención, corresponde aplicar medidas de compensación.

La propia Actualidad Ambiental ha advertido anteriormente que los mecanismos de compensación por tala de árboles en Lima no necesariamente reflejan el valor ambiental de los ejemplares afectados.

En el caso del Sinchi Roca, uno de los puntos que permanece en discusión es si los compromisos asumidos en 2009 fueron suficientes para compensar la pérdida del área verde y de los ejemplares forestales registrados en los documentos de Serpar.

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¿Qué funciones ambientales cumplían los árboles?

Según la especialista forestal Claudia Gutiérrez, citada por Actualidad Ambiental, los ejemplares tenían entre cinco y seis años cuando fueron afectados, por lo que ya podían prestar determinados servicios ecosistémicos.

Entre ellos se encontraban la captura de carbono, reducción de temperatura, recuperación del suelo y fitorremediación.

La especialista también explicó que especies como la tecoma pueden tolerar y acumular determinados metales presentes en terrenos contaminados, por lo que podrían contribuir a procesos de recuperación ambiental.

Caso del parque Sinchi Roca espera decisión del Tribunal Constitucional

La disputa no ha terminado. Tras la sentencia que dejó sin efecto la obligación de compensar las áreas verdes, la asociación vecinal apeló y el expediente pasó al Tribunal Constitucional.

Dionel Martínez, secretario de Asuntos Ambientales y Legales de la Asociación de Gestión y Defensa del Parque Zonal Sinchi Roca y Espacios Públicos, cuestionó que la última decisión judicial haya descartado las pruebas presentadas por los vecinos.

La organización sostiene que las imágenes satelitales y los documentos oficiales demuestran que existían áreas verdes antes de la intervención.

Los vecinos esperan que el Tribunal Constitucional revise el caso y disponga medidas de compensación. Entre sus pedidos también figura el retiro de la cochera del Metropolitano del área del parque y una reparación por la pérdida de los ejemplares forestales.