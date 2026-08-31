Accidente en la av. Javier Prado: rescatistas caen de vehículo cerca de la Vía Expresa y estación del Metropolitano
Según información preliminar, un grupo de policías rescatistas salió desprendido del vehículo tras chocar contra un puente mientras circulaba por la vía del Metropolitano. Varias unidades de bomberos ya atienden la emergencia en Lince.
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Un accidente de tránsito se reporta en la avenida Javier Prado, a la altura de la intersección con la Vía Expresa, en Lince. Según información preliminar, el incidente se habría producido luego de que un camión de policías rescatistas que iba por la vía del Metropolitano chocara contra un puente. A raíz del hecho, varios oficiales salieron despedidos al pavimento, en dirección de norte a sur.
El incidente ha movilizado al menos a seis unidades del Cuerpo General de Bomberos en hora punta. El personal ya realiza los primeros traslados en la zona. Por el momento, no se ha confirmado cuántas personas habrían resultado heridas debido al incidente. Se espera la información oficial de las autoridades.
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¿Cómo se produjo el accidente en la vía del Metropolitano, cerca de la estación Javier Prado?
Según datos preliminares, la emergencia se originó luego de que un camión que transportaba a policías rescatistas impactara contra un puente. El choque provocó que parte del personal termine tendido sobre la vía exclusiva del Metropolitano, cerca de la estación Javier Prado.
En imágenes difundidas por usuarios, se observa que los rescatistas viajaban parados y amontonados sobre la tolva del camión sin aparentes condiciones de seguridad, lo que habría facilitado su caída sobre la pista tras la colisión.