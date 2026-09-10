Más de 2.400 intentos de suicidio fueron reportados en Perú este año: 7 de cada 10 son menores de 30

En Perú, los servicios de salud reportaron 2.457 intentos de suicidio entre enero y agosto de 2026, con un alarmante enfoque en jóvenes y adolescentes, quienes representan el 70% de los casos. | Difusión

En Perú, los servicios de salud reportaron 2.457 intentos de suicidio entre enero y agosto de 2026, con un alarmante enfoque en jóvenes y adolescentes, quienes representan el 70% de los casos. | Difusión

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En el Perú, los servicios de salud reportaron 2.457 intentos de suicidio entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con información del Ministerio de Salud (Minsa). La cifra revela una especial concentración entre adolescentes y jóvenes: siete de cada diez casos corresponden a personas menores de 30 años.

Los jóvenes de 18 a 29 años representan el 49% de los registros, con 1.210 casos. Le siguen los adolescentes de 12 a 17 años, que concentran el 26%, con 651 reportes. El resto corresponde a otros grupos de edad.

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Aunque el aumento de las notificaciones no necesariamente significa que los intentos hayan crecido en la misma proporción, el Minsa reconoce que existe una tendencia al alza entre adolescentes y jóvenes. La psiquiatra Natalia Ascurra, de la Dirección de Salud Mental del Minsa, explicó que actualmente los servicios tienen una mayor capacidad para identificar y atender estos casos.

Una década de diferencia

Los registros actuales contrastan con los reportados años atrás. En todo 2016 se contabilizaron 520 intentos de suicidio, mientras que en los primeros meses de 2026 ya se superaron los 2.400 casos.

Para Ascurra, parte de esta diferencia responde a una detección más oportuna. Una persona que ha realizado un intento no necesariamente llega con una lesión que ponga en peligro su vida o requiere hospitalización inmediata. También puede ser identificada y atendida por los servicios de salud antes de que la situación alcance una mayor gravedad.

Sin embargo, la especialista reconoce que los intentos suicidas han aumentado especialmente entre adolescentes y jóvenes, tanto en Perú como a nivel internacional.

¿Qué factores pueden aumentar el riesgo?

Entre los factores que pueden incrementar la vulnerabilidad se encuentran la violencia en el hogar, la exposición a la delincuencia, el abuso sexual, el bullying, el consumo de sustancias y la pobreza, según el Minsa.

A ello se suman los problemas de salud mental que no son identificados o tratados de manera oportuna.

En el caso de los adolescentes, el psicólogo educativo Luis Basadre señala que la depresión, la ansiedad severa, las autolesiones, el bullying, los conflictos familiares y el consumo de sustancias psicoactivas pueden relacionarse con conductas suicidas.

Para el especialista, los centros educativos también pueden cumplir un papel preventivo al detectar cambios en los estudiantes y facilitar una atención temprana.

Más de 500 muertes por suicidio

Los intentos no son el único indicador de esta problemática. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), 517 personas han muerto por suicidio en el Perú en lo que va de 2026.

Frente a un intento de suicidio, los profesionales de los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) evalúan el nivel de riesgo y determinan la atención necesaria. Cuando existe un riesgo elevado, puede recomendarse una hospitalización breve en una unidad de salud mental de un hospital general.

La prevención también involucra al entorno cercano. Ascurra explica que una persona en crisis puede comunicar de distintas maneras lo que está atravesando y que la familia debe aprender a reconocer esas señales.

La especialista recomienda escuchar sin minimizar el sufrimiento, mostrar disposición para acompañar y facilitar el acceso a ayuda profesional. También pide evitar frases como “tienes todo para ser feliz” o consejos que resten importancia a la situación.

Las personas que atraviesen una crisis emocional o necesiten orientación pueden comunicarse gratuitamente con la Línea 113, opción 5, del Ministerio de Salud, o acudir a un Centro de Salud Mental Comunitaria.