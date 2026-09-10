Kast no conmemora el golpe de Estado en Chile y la oposición cuestiona su decisión a 53 años del quiebre

El Gobierno de Kast mantendrá su agenda de trabajo durante el aniversario del derrocamiento de Salvador Allende | composición LR/AFP

El Gobierno de Kast mantendrá su agenda de trabajo durante el aniversario del derrocamiento de Salvador Allende | composición LR/AFP

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El presidente José Antonio Kast no realizará un acto oficial por los 53 años del golpe de Estado en Chile y pasará este 11 de septiembre en la Región de Los Ríos, donde cumplirá actividades relacionadas con empleo, inversión e innovación. La decisión marca una diferencia con el gobierno de Gabriel Boric, que durante sus cuatro años dio un lugar central a la conmemoración de la fecha.

La determinación del mandatario provocó cuestionamientos de sectores de la oposición, que pidieron al Ejecutivo mantener las políticas de verdad, justicia, derechos humanos y garantías de no repetición. Kast, quien en el plebiscito de 1988 votó por la continuidad de Augusto Pinochet en el poder, ha sostenido en años anteriores una postura favorable a la interpretación del golpe como un momento en que Chile optó por la libertad.

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La oposición cuestiona la decisión de Kast

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, afirmó que una nueva conmemoración debe servir para reforzar las políticas de derechos humanos impulsadas en las últimas décadas. Entre ellas mencionó el Plan Nacional de Búsqueda y la recuperación de sitios de memoria, iniciativas promovidas por la administración de Boric.

“Lo que nosotros esperamos es que, en el marco de una nueva conmemoración del 11 de septiembre, primero se sostenga, reivindique y fortalezca políticas que ha desarrollado nuestro país después de décadas en que las organizaciones de derechos humanos, las agrupaciones de familiares han sido persistentes e insistentes en la necesidad del nunca más, del no a la impunidad, de la verdad, de la justicia”, sostuvo Figueroa.

Desde el Partido Socialista, su secretario general subrogante, Arturo Barrios, señaló que las actividades de su colectividad recordarán “la ruptura de la democracia”, así como el bombardeo de La Moneda y el derrocamiento de Salvador Allende. También aseveró que Augusto Pinochet “será recordado como un criminal, un asesino, un ladrón y un cobarde”.

El gobernador independiente de Santiago, Claudio Orrego, cuestionó igualmente la ausencia de una actividad oficial. “Cualquier demócrata al menos debería generar un espacio de reflexión”, manifestó.

La agenda de Kast el 11 de septiembre

Kast decidió mantener su agenda gubernamental en lugar de realizar una ceremonia específica. La Moneda sostuvo que el presidente completará su recorrido por las 16 regiones del país con su visita a Los Ríos.

Kast también señaló que la misa matinal de Palacio podría incluir una intención relacionada con la fecha si alguien lo solicita. “Nosotros estamos hoy día orando por el Chile de hoy y del futuro”, afirmó.

El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, sostuvo que el 11 de septiembre genera distintas sensibilidades entre los chilenos y pidió respeto durante las manifestaciones previstas.

El progresismo prepara homenajes a Salvador Allende

Las fuerzas progresistas anunciaron dos actividades para recordar a Salvador Allende. La primera tendrá lugar a las 9.00 a. m. en el mausoleo del expresidente en el Cementerio General.

Después habrá una caminata por calle Morandé, con un paso por la antigua puerta de los presidentes de La Moneda, y una ofrenda floral frente a la estatua de Allende, en la Plaza de la Constitución.

La Fundación Salvador Allende también destacó homenajes fuera de Chile, con actividades en países como España, Alemania, Bélgica y Francia. En Italia, el cantautor catalán Joan Manuel Serrat recibirá un reconocimiento de la institución durante el Festival del Cine Ibero-Latino Americano de Trieste.

Isabel Allende Bussi, hija del expresidente y exsenadora, resaltó la relación de Serrat con su familia y afirmó que “si hay alguien que ha destacado en la lucha por los derechos humanos y la dignidad, es Serrat”.

La historia de Kast: votó "Sí" en el plebiscito de 1988

La posición de Kast sobre el golpe de Estado tiene como antecedente su participación en la campaña por la opción “Sí” en el plebiscito de 1988, cuando tenía 22 años. Su postura respaldaba la continuidad de Pinochet en el poder y el episodio ha reaparecido en sus campañas y periodos electorales.

En 2018, Kast escribió que “el 11 de septiembre de 1973, Chile escogió la libertad” y sostuvo que el país actual era consecuencia de quienes se alzaron contra la “revolución marxista”. El mismo mensaje volvió a aparecer en 2022.

Para los 50 años del golpe, en 2023, su declaración fue más breve. “Los chilenos no quieren seguir divididos por el pasado, sino que aspiran a construir juntos el futuro”, expresó.

La postura contrasta con la de Sebastián Piñera, quien durante sus gobiernos se refirió a la responsabilidad de civiles ante las violaciones de derechos humanos. En una de las conmemoraciones habló de los “cómplices pasivos” y señaló que la ruptura democrática debía recordarse como una lección y un fracaso de toda la sociedad.