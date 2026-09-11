Precio del dólar hoy en Perú, viernes 11 de septiembre: ¿a cuánto está el tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, viernes 11 septiembre de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR

Precio del dólar hoy, viernes 11 septiembre de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR

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¿Cuál es el precio del dólar HOY, viernes 11 de setiembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,345 la compra y S/3,365 la venta. Revisa también el tipo de cambio en bancos, la referencia de Sunat y las últimas cotizaciones de la moneda estadounidense.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 11 de septiembre

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank