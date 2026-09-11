Precio del dólar hoy en Perú, viernes 11 de septiembre: ¿a cuánto está el tipo de cambio?
Conoce el precio del dólar hoy, viernes 11 de septiembre, en Perú. Revisa el cierre del tipo de cambio, la cotización en bancos, Sunat y el mercado paralelo.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, viernes 11 de setiembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,345 la compra y S/3,365 la venta. Revisa también el tipo de cambio en bancos, la referencia de Sunat y las últimas cotizaciones de la moneda estadounidense.
Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 11 de septiembre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558