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Metropolitano extenderá su recorrido: buses irán de Carabayllo a Vía Expresa Grau desde octubre

Los buses iniciaron viajes de prueba por la Vía Expresa Grau. Desde octubre, el nuevo corredor conectará el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima.

Metropolitano ampliará su recorrido
Metropolitano ampliará su recorrido | Foto: Andina
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El recorrido del Metropolitano se ampliará desde octubre. Los buses del servicio iniciaron viajes de prueba, sin pasajeros, por el nuevo corredor de la Vía Expresa Grau, como parte de los trabajos para concretar la ampliación de su trayecto. La extensión permitirá conectar directamente a los usuarios de Carabayllo con esta parte de la capital y tendrá conexión con la Línea 1 del Metro de Lima.

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Viajes de prueba para ampliar recorrido del Metropolitano

Los buses troncales del Metropolitano iniciaron este lunes su circulación por el nuevo corredor de 2.8 kilómetros. La prueba fue supervisada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien estuvo acompañado del presidente de la ATU, David Hernández y el gerente de EMAPE, Edgar Lara.

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El nuevo corredor une la Estación Central del Metropolitano con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima. Las pruebas antes de la implementación del sistema permiten verificar que los carriles segregados a lo largo de la ruta cumplan con los parámetros técnicos y las condiciones de diseño necesarias, así como la operatividad de los equipos tecnológicos dentro y fuera de las estaciones.

Pasajeros podrán subir en octubre al nuevo recorrido

El burgomaestre informó que la marcha en vacío sin pasajeros culminará el 30 de setiembre y entre octubre y noviembre se desarrollará una marcha blanca con presencia de usuarios. En tanto, en diciembre se estima empezar a brindar el servicio tal como ocurre con las demás estaciones del Metropolitano que ya operan.

El corredor segregado tiene tres estaciones intermedias que ya cuentan con infraestructura avanzada al 95%: Abancay, Andahuaylas y Parinacochas, ubicadas a la altura de las avenidas del mismo nombre. Esta última comprende dos infraestructuras independientes, una para cada sentido de circulación. Además, tendrá una estación de transferencia, aún en ejecución, en la estación Grau del Metro, en Aviación, donde los usuarios podrán conectar sus viajes.

Tanto la infraestructura vial como las nueve intersecciones semaforizadas y las estaciones fueron ejecutadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), como parte de una obra cuya inversión aproximada fue de 130 millones de soles.

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