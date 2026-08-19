El ministro del Interior, César Astudillo, respaldó la permanencia de Óscar Arriola en la PNP, citando una disminución de homicidios en comparación con 2025. Sin embargo, el analista Juan Carbajal cuestiona la validez de los datos. | Composición LR

El ministro del Interior, César Astudillo, respaldó la permanencia de Óscar Arriola en la PNP, citando una disminución de homicidios en comparación con 2025. Sin embargo, el analista Juan Carbajal cuestiona la validez de los datos. | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El ministro del Interior, César Astudillo, defendió la continuidad de Óscar Arriola como jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP) y sostuvo que los resultados obtenidos durante su gestión respaldan su permanencia en el cargo. Como argumento, aseguró que este año se registra una reducción significativa de homicidios respecto de 2025.

“Los números no engañan: si comparamos con el año pasado, estamos bien lejos. El año pasado, a estas alturas, había 500 muertos más”, afirmó Astudillo.

TE RECOMENDAMOS AHORA NACIÓN RESPONDE POR PELEA CON FUJIMORISTAS EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON OXENFORD

Sin embargo, el analista de datos Juan Carbajal cuestionó la solidez de esa comparación y advirtió que las cifras oficiales de homicidios de 2025 presentan anomalías que podrían estar distorsionando la magnitud de la reducción atribuida a 2026.

Según Carbajal, una revisión de la información de la División de Investigación de Delitos Contra la Persona (DIVCOP) de la PNP muestra un comportamiento inusual en los registros correspondientes a abril, mayo y junio de 2025. Estos meses presentan picos de 338, 338 y 298 homicidios, respectivamente.

PUEDES VER: Disparan contra chofer de Cruz del Sur en San Luis cuando llevaba pasajeros rumbo a Ica

Anomalías en la categoría “Otros objetos”

El analista sostiene que una de las principales inconsistencias aparece en la clasificación del objeto utilizado en los homicidios. Durante el primer semestre de 2025, la categoría “Otros objetos” acumuló 494 registros, frente a 125 en el mismo periodo de 2024 y 120 en 2026.

La anomalía se concentra especialmente entre abril y junio de 2025, periodo en el que, según su revisión de la base policial, se acumularon 416 registros bajo esa categoría.

Para Carbajal, este comportamiento resulta atípico frente a la tendencia histórica y debería ser auditado por la PNP antes de utilizar esos datos como referencia para medir la evolución de los homicidios.

El analista también identificó una cifra particularmente llamativa en la variable de edad: la base policial registra 133 homicidios de personas de 0 años entre abril y junio de 2025, con 49 casos en abril, 48 en mayo y 36 en junio.

En los mismos periodos de 2024 y 2026, la categoría correspondiente a personas de 0 años presenta registros muy inferiores, de acuerdo con la revisión citada por Carbajal.

Estos hallazgos no permiten determinar por sí solos que los casos sean inexistentes ni que exista una manipulación de las estadísticas. Sin embargo, sí plantean dudas sobre posibles errores de digitación, clasificación o depuración de la información policial.

La cifra que sustenta la reducción

La observación adquiere relevancia porque el Mininter utilizó los registros de 2025 para destacar una caída histórica de los homicidios durante el primer semestre de 2026.

A inicios de julio, el sector informó que entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 1.267 homicidios, frente a los 1.680 registrados durante el mismo periodo de 2025. Sobre esa base, el Gobierno señaló una reducción de 24,6%.

Carbajal sostiene que, si se corrigen los registros anómalos detectados en la categoría “Otros objetos”, el número de homicidios de 2025 podría ser sustancialmente menor. Una estimación realizada por el analista ubica el exceso en alrededor de 350 registros.

Bajo ese escenario, el primer semestre de 2025 tendría aproximadamente 1.330 homicidios y la diferencia frente a los 1.267 casos de 2026 sería mucho menor que la reducción de 24,6% anunciada oficialmente.

Se trata, sin embargo, de una estimación analítica y no de una cifra oficial corregida. Para determinar el número real de homicidios de 2025 sería necesario que la PNP audite los registros cuestionados y publique una eventual depuración.

El nuevo reporte de julio mantiene los registros cuestionados

La revisión de Carbajal también considera el nuevo reporte de la DIVCOP, actualizado hasta julio de 2026. Según esta información, el acumulado de homicidios de 2025 asciende a 1.918 casos y mantiene los picos registrados en abril, mayo y junio.

El problema, advierte el analista, es que los registros cuestionados continúan formando parte del año utilizado como referencia para medir la reducción de 2026.

A ello se suma una dificultad para realizar una verificación independiente: el actual portal de DIVCOP no permite descargar la base de datos con el desglose por objeto empleado. El otro portal del Mininter destinado a mostrar información sobre hechos delictivos, en tanto, se encuentra actualizado hasta el 30 de junio de 2026.

Mininter sostiene que la tendencia es a la baja

Las declaraciones de Astudillo se producen en medio de la discusión sobre la continuidad de Óscar Arriola al frente de la PNP, luego de que el Gobierno anunciara una evaluación de los altos mandos policiales.

El ministro aseguró que Arriola y los demás mandos continuarán mientras cumplan con la misión encomendada y defendió el trabajo de inteligencia policial.

“Vamos a actuar mejor, con mejor tecnología. Esto no es perfecto. Vamos a salir a reevaluar los planes con todos los generales. Hay tecnología viniendo, apoyo de la DINI y de las Fuerzas Armadas”, afirmó.

El contexto de violencia, sin embargo, continúa siendo motivo de preocupación. Las declaraciones del ministro se produjeron luego de que los registros del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) reportaran más de 80 homicidios durante los primeros 15 días del nuevo Gobierno de Keiko Fujimori.

Ante este escenario, la discusión sobre la reducción de homicidios no solo depende del número final que presenta el Gobierno, sino también de la calidad y trazabilidad de las bases utilizadas para construir esas comparaciones.

Por ello, el principal cuestionamiento de Carbajal apunta a una respuesta pendiente de la PNP y el Mininter: si los registros de abril, mayo y junio de 2025 presentan inconsistencias, ¿se ha auditado la base y se ha recalculado la reducción de homicidios atribuida a 2026?