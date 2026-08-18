Reportero halló un "cuerpo" en Pasamayo, la PNP llegó y descubrieron insólito detalle: "Te íbamos a llevar a la morgue" | Foto: difusión/Composición LR

Reportero halló un "cuerpo" en Pasamayo, la PNP llegó y descubrieron insólito detalle: "Te íbamos a llevar a la morgue" | Foto: difusión/Composición LR

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Un reportero que se encontraba en Pasamayo alertó sobre la presencia de un bulto que, a primera vista, parecía corresponder al cuerpo de una persona envuelta en plástico. La falta de movimiento y la apariencia de la envoltura generaron preocupación, por lo que se comunicó el hecho a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Agentes de la Policía de Carreteras de Santa Rosa llegaron hasta el lugar para verificar el contenido del bulto. Sin embargo, al aproximarse comprobaron que no se trataba de un cadáver, sino de una persona que estaba con vida y que, según se escucha durante la intervención, se encontraba durmiendo.

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La alerta que movilizó a la Policía de Carreteras en Pasamayo

La situación comenzó cuando el bulto fue observado sin que existiera una reacción evidente desde el exterior. El periodista describió que las características de la envoltura y su tamaño hacían pensar que podía tratarse de una persona cubierta con plástico, por lo que decidió informar sobre lo ocurrido y solicitar la presencia de las autoridades para realizar la comprobación correspondiente.

La Policía de Carreteras acudió al lugar después de recibir la alerta. Antes de la revisión, el reportero señaló que no era posible determinar con certeza qué había dentro y que correspondía a los agentes confirmar la situación. La falta de movimiento y la apariencia del envoltorio reforzaron inicialmente la sospecha de que podía tratarse de un cadáver abandonado en la zona.

El inesperado descubrimiento cuando verificaron el supuesto cuerpo

Cuando los policías se acercaron al punto señalado, comprobaron que la persona estaba viva. Durante el registro se escucha la sorpresa de quienes se encontraban en el lugar al advertir que el supuesto cuerpo simplemente permanecía dormido, lo que descartó la hipótesis inicial que había motivado la movilización policial.

Tras el hallazgo, también se señaló que la alerta había sido comunicada desde aproximadamente las 6:30 y que se intentó obtener alguna reacción antes de la llegada de los agentes.