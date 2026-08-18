Ministro del Interior justifica continuidad de Óscar Arriola en la PNP: "El año pasado había 500 muertos más"

Ministerio del Interior da su confianza a jefe de la PNP | Composición: LR.

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César Astudillo, ministro del Interior, ratificó su confianza en Óscar Arriola, actual jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esto luego de que surgieran voces que señalaran la posibilidad de que Arriola y una serie de altos mandos policiales sean renovados con la entrada del nuevo gobierno de Keiko Fujimori. El ministro Astudillo afirmó que la gestión de Arriola al mando de la PNP ha obtenido resultados que, bajo su perspectiva, son positivos.

"Van a continuar mientras tengan esa misión de trabajar y obtener los resultados que tenemos hasta ahora. Este vector de inteligencia nos está dando muy buenos resultados. Claro, la gente puede decir que hoy han matado a una persona. No es que quiera ser triunfalista, pero la tendencia es a bajar. Los números no engañan: si comparamos con el año pasado, estamos bien lejos. El año pasado, a estas alturas, había 500 muertos más", indicó.

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Las declaraciones de Astudillo llegan luego de que el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) señalara que hubo más de 80 homicidios durante los primeros quince días del nuevo gobierno fujimorista. El ministro señaló que, en los próximos meses, las acciones de seguridad serían reevaluadas y se implementarían nuevas herramientas.

"Hay varias bandas que se han desarticulado antes. Desarmarlas con inteligencia no es un trabajo fácil. Vamos a actuar mejor, con mejor tecnología. Esto no es perfecto. Vamos a salir a reevaluar los planes con todos los generales. Hay tecnología viniendo, apoyo de la DINI y de las FF. AA.", apuntó.